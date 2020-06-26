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Премьеру "Довода" Кристофера Нолана опять перенесли

Новости
    26.06.2020, 14:04
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Премьера нового фильма "Довод" (Tenet) Кристофера Нолана перенесена на 12 августа из-за того, что ситуация вокруг пандемии COVID-19 продолжает оставаться нестабильной. Об этом сообщает издание Variety.

Фото: youtube.com/ Peacock
Вышел первый трейлер сериала "О дивный новый мир"

Напомним, это уже второй перенос запуска фильма на большом экране: изначально американская киностудия Warner Bros. планировала пустить его в прокат 17 июля, затем сроки были сдвинуты на 31 июля.

Причина промедления кроется, среди прочего, и в знаковом заявлении губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, который сообщил, что снятие ограничений на работу кинотеатров не произойдет в рамках четвертого этапа мер, направленных на снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19. А ведь именно кинопрокат в Нью-Йорке - наряду с Лос-Анджелесом - по традиции приносит кинематографистам главную прибыль. Кроме того, опасения потенциальных зрителей также может повлиять на совокупную численность аудитории в кинотеатрах.

Сам же режиссер призывал зрителей смотреть свой новый фильм на большом экране, так как, по его мнению, "Довод" - самое масштабное его произведение.

Трейлеры ленты можно посмотреть здесь и здесь.

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