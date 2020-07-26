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Рубрика: Власть

Три дня на решение

Выборы в регионах пройдут с 11 по 13 сентября
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 163(8217)
На сентябрьских выборах жители 41 региона России смогут проголосовать в течение трех дней - с 11 по 13 сентября. При этом сделать свой выбор можно будет и на придомовых территориях, и непосредственно на дому. Такое постановление принял Центризбирком на своем заседании.

Комиссия, принимая решение, учла опыт многодневного голосования по поправкам в Конституцию РФ - в том числе и положительные отзывы граждан. Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что основным днем голосования будет 13 сентября. А два дополнительных дня гражданам даются как для их удобства, так и из соображений санитарной безопасности. Ведь пандемия хоть в целом по стране и "на излете", но "успокаиваться рано", уверена председатель комиссии. В течение трех дней голосование, согласно постановлению, пройдет в 41 из 83 регионов, в которых проводятся выборы в этом сентябре. А именно - на довыборах депутатов Госдумы, выборах губернаторов, депутатов заксобраний и органов местного самоуправления в столицах регионов.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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При этом смогут применяться четыре дополнительные формы организации голосования. Во-первых, раньше основной даты избиратели смогут сделать выбор в помещениях для голосования (с 8 до 20 часов по местному времени). Во-вторых, на дому. В-третьих, на придомовых территориях и на территориях общего пользования. И четвертый вид - досрочное голосование групп избирателей в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Это традиционная "досрочка", которая, как отметила Элла Памфилова, должна завершиться 10 сентября.

Между тем ЦИК планирует ужесточить требования к проведению голосования на придомовых территориях, сообщила глава комиссии. В частности, потребуется организовать место для тайного голосования, где будут установлены "переносная ширма, настольная ширма или кабина для тайного голосования, места для выдачи бюллетеней". Среди прочего нужно будет предусмотреть места для размещения членов комиссий и наблюдателей. "Также с учетом погодных и климатических условий рекомендуется использование легких конструкций - тентов, навесов, которые обеспечат защиту от возможных осадков", - продолжила глава ЦИК. Еще одно требование касается всех видов голосования раньше срока. Его должны проводить не менее двух членов участковых избиркомов с правом решающего голоса при наличии не менее двух наблюдателей. И только в крайних, исключительных случаях - один член комиссии.

Проголосовать можно будет и на придомовых территориях, и на дому

Кроме того, Центризбирком предложит партиям и кандидатам создать резерв наблюдателей. То есть не надо будет "ограничиваться двумя фамилиями" - можно будет продумать замены. Это даст возможность лучше охватить наблюдением участки. К тому же практически во всех регионах будет видеонаблюдение, сообщила Памфилова. При этом избиркомы будут использовать методы сохранности бюллетеней, доказавшие свою надежность в ходе голосования по Конституции.

Отметим, что право расширить порядок голосования Центризбиркому дал парламент. Речь не о недавно принятом законе о возможности трехдневного голосования: он на сентябрьские выборы не распространяется. Однако законодатели, напомнила Памфилова, еще в мае дали ЦИК полномочия в ситуации пандемии определять "порядок досрочного голосования". "То есть в данном случае это входит в нашу компетенцию, и мы не преминули этим воспользоваться", - сказала глава ЦИК. По ее словам, это решение - "требование времени".

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