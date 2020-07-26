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26.07.2020 20:20
Рубрика: Спорт

Поближе к королю

Непомнящий догнал Карлсена на онлайн-турнире
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 163(8217)
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл соотечественника Петра Свидлера в пятый день турнира по рапиду "Легенды шахмат". Это четвертый этап онлайн-серии, придуманной и организованной чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в период пандемии коронавируса.

Встреча между двумя россиянами завершилась со счетом 3:1 в пользу Непомнящего. Первые две партии соперники свели вничью, в третьей и четвертой Ян оказался сильнее.

Эта победа позволила Непомнящему догнать Карлсена, который накануне возглавлял турнирную таблицу в одиночку. Оба гроссмейстера выиграли все свои матчи, но россиянин имел на очко меньше по сравнению с Магнусом, так как одна из его побед - во встрече с соотечественником Владимиром Крамником на старте соревнований - была в армагеддоне.

"Роль" Крамника в игре с Карлсеном в пятом раунде исполнил украинец Василий Иванчук. Пока он единственный участник "Легенд шахмат", который смог взять у норвежца хотя бы одно очко в зрелищной первой партии матча. Правда, потом все равно уступил в армагеддоне (3:2).

Фото: fiba.basketball
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В других матчах дня Владимир Крамник одолел Дин Лижэня из Китая (2,5:1,5), несмотря на то, что умудрился "зевнуть" ладью не один, а целых два раза. Голландец Аниш Гири победил израильтянина Бориса Гельфанда (2,5:1,5), венгр Петер Леко обыграл в армагеддоне представителя Индии Вишванатана Ананда (3:2).

По итогам пяти туров лидировали Непомнящий и Карлсен, в активе обоих шахматистов было по 14 очков. Далее расположились Крамник (10), Свидлер (9), Гири (8), Гельфанд (6), Иванчук (5), Леко (4), Дин Лижэнь (3), Ананд (2).

Круговой этап, когда 10 участников проведут по одному матчу друг с другом, завершится 29 июня. Четверо шахматистов с наибольшим количеством очков выйдут в полуфинал, который пройдет с 31 июля по 2 августа. Финал состоится с 3 по 5 августа.

Спорт Шахматы

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