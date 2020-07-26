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Рубрика: Экономика

Море зовет

Почем теперь отдых в Турции и зачем лететь в Танзанию
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 163(8217)
Как только стало известно о возобновлении международных полетов, российские туроператоры открыли бронирования зарубежных туров.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно сообщению Росавиации, в первые открывшиеся страны (Турция, Великобритания и Танзания) будут летать и чартерные, и регулярные рейсы.

С 00.00 1 августа самолеты начнут летать из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон, Стамбул и Анкару, а также Занзибар. А с 10 августа возобновятся полеты на турецкие курорты Анталья, Даламан и Бодрум. Ограничения по максимальному числу принятых пассажиров в сутки с российских аэропортов снимается, то есть количество регулярных и чартерных рейсов из разрешенных аэропортов больше не ограничено.

Продажи авиабилетов на регулярные рейсы в Великобританию и Турцию уже с 24 июля начали российские и зарубежные авиакомпании. Причем, по отзывам некоторых участников рынка, билеты в Стамбул на август уже практически полностью раскуплены. Стоят билеты с вылетом, например, 7-8 августа у Turkish Airlines и "Победы" около 10-15 тысяч рублей в одну сторону.

Фото: Сергей Куксин
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Стоимость билетов в Лондон с вылетом 1 августа стартует от 9,6 тысячи рублей у "Аэрофлота". Другие авиакомпании пока получают разрешения на полеты по открытым маршрутам. В авиакомпании Azur air сообщили, что возобновят рейсы на турецкие курорты Анталья, Бодрум и Даламан c 10 августа.

Билеты в Танзанию пока не продаются. Это экзотическое направление, самая большая страна в Восточной Африке. Туристам здесь доступны сразу и пляжи с белоснежным песком, и джунгли. Кроме того, для российских туристов в Танзании действует облегченный визовый режим. Но отдых в этой стране не относится к разряду доступных. В год страну посещает около 10 тысяч россиян. Как сообщают в АТОР, чартерный рейс в Танзанию может поставить туроператор "Библио-Глобус". Кстати, какие-то специальные прививки для поездки в эту страну в обязательном порядке не требуются. По желанию можно поставить прививку от желтой лихорадки.

С 10 августа возобновятся полеты на турецкие курорты Анталья, Даламан и Бодрум. А вот билеты в Танзанию не продаются (для России это экзотическое и дорогое направление), но возможны чартерные рейсы

Зато туры на морские курорты Турции с 10 августа уже доступны, как говорится, в ассортименте. В частности, отдых в Анталье с вылетом 10 августа от Coral Travel на двоих с размещением в отеле 3 звезды обойдется в 51 тысячу рублей. Anex Tour продает недельные туры на середину августа на двоих по системе "все включено" от 60 тысяч рублей.

Компания TUI начала продавать туры на турецкие курорты уже 1 августа с перелетом через Стамбул. Tez Tour также планирует открыть продажи туров из Москвы и регионов России как на чартерных, так и на регулярных рейсах. Недельный тур на август на двух взрослых и ребенка до 12 лет с авиаперелетом из Москвы, трансфером из аэропорта и обратно, а также размещением в отеле 4 звезды с питанием по системе "все включено" обойдется в 76 тысяч рублей.

Экономика Туризм

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