Банк России ожидаемо снова снизил ключевую ставку. Она опустилась еще на 0,25 процентного пункта, до 4,25% годовых - формально очередного исторического минимума. Судя по возвращению короткого шага снижения ставки, а также тональности заявлений ЦБ и обновленным прогнозам по российской экономике, регулятор смотрит на экономические перспективы более оптимистично, чем раньше. Это означает, что нынешний цикл смягчения денежно-кредитной политики вскоре может остановиться.

"Мы продолжили смягчение денежно-кредитной политики, в первую очередь учитывая, что все еще сохраняются риски отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году", - сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Они связаны со значительным снижением экономической активности, падением внутреннего и внешнего спроса. Восстановление экономики, по словам Набиуллиной, займет более полутора лет.

При этом она отметила, что после снятия ограничений из-за пандемии экономические процессы оживились: восстанавливались энергопотребление, потребительский и инвестиционный спрос, расширялись строительство и выпуск потребительских товаров, замедлились годовые темпы снижения грузооборота транспорта, промпроизводства.

По уточненному прогнозу ЦБ, в 2020 году сокращение экономики составит 4,5-5,5% (до этого ожидалось 4-6%), а восстановительный рост экономики в 2021 году составит 3,5-4,5%, в 2022 году - 2,5-3,5%. Кроме того, Банк России пересмотрел прогноз по годовым ценам на нефть до 38 и 40 долларов за баррель Urals в 2020 и 2021 году соответственно. Ранее ЦБ ожидал 27 и 35 долларов за баррель. Наконец, прогноз Банка России по инфляции на 2020 год составил 3,7-4,2% против ранее ожидавшихся 3,8-4,8%.

Взгляд Банка России на ситуацию в экономике становится более оптимистичным, что приближает нас к концу цикла смягчения, считают экономисты по России и СНГ "Ренессанс Капитала" Софья Донец и Андрей Мелащенко. Так, Банк России последовательно снижает ключевую ставку больше года, с начала прошлого лета она опустилась уже на 3,5 процентного пункта. А на прошлом заседании в июне ЦБ понизил ее сразу на один процентный пункт из-за низких темпов инфляции в связи с подавленным спросом и необходимости стимулировать затормозившую из-за пандемии и связанных с ней ограничений экономику.

Шансы на донастройку денежно-кредитной политики сохраняются (на следующем заседании 18 сентября и до конца года), но предел уже близок, соглашается главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. Совокупность проинфляционных рисков также указывает на близость паузы в смягчении процентной политики - нарушенные цепи поставок, возможный рост издержек из-за мер предотвращения эпидемии и более быстрое (по сравнению с ожиданиями) восстановление спроса, говорит он. В довершение последующие действия Банка России потребуют большего внимания к инфляционным процессам в ходе сезона сбора урожая, а также внешней волатильности, возросшей на фоне геополитических конфликтов, указывает Кошелев.

Так или иначе снижение ключевой ставки приведет к дальнейшему снижению ставок для наиболее надежных заемщиков, а также, возможно, по ипотеке, говорит старший экономист аналитического управления банка "Открытие" Максим Петроневич. Коррекция ставок будет носить менее выраженный характер, чем снижение ключевой ставки, уточняет он.

Ставки по потребкредитам могут упасть еще на 0,3-0,6 процентного пункта в течение второго полугодия, ставки по ипотеке могут завершить год в диапазоне 6,2-7%, не исключает экономист "БКС Премьер" Антон Покатович. Средние ставки по вкладам, по его мнению, тоже будут падать - в ближайшие месяцы они могут опуститься к 4,2-4,5% (сейчас едва выше 4,5%). Далее они могут опуститься и до 4%, если ЦБ снизит ключевую ставку осенью, считает Покатович.