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26.07.2020 22:31
Рубрика: Экономика

Защитная реакция

ВТО поддержала Россию в многолетнем споре с Евросоюзом
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Столичный выпуск № 163(8217)
Третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) вынесла решение по продолжавшемуся три десятилетия спору России с Европейским союзом по энергокорректировкам. Это наиболее важное для России дело среди других споров на площадке ВТО, связанное с подтверждением рыночного статуса российской экономики, который ЕС и США предоставили в 2002 году, а сейчас пытаются дезавуировать.

Применение методики энергокорректировок привело к введению дискриминационных антидемпинговых пошлин против российского нитрата аммония и других товаров, нашим экспортерам был нанесен существенный ущерб. "Третейская группа удовлетворила ключевые претензии России", - отметил глава минэкономразвития Максим Решетников.

Арбитры признали противоречащей правилам ВТО практику ЕС, в соответствии с которой в антидемпинговых расследованиях не принимаются во внимание издержки российских предприятий на приобретение сырья. Такой подход ЕС стал применять еще в отношении советского экспорта. Он основан на предположении о якобы нерыночном характере ценообразования в России, в частности на газ.

Теперь ЕС обязан пересмотреть антидемпинговые пошлины на российские товары

Рыночный статус российской экономики, а также вытекающий из этого запрет на "суррогатные энергокорректировки" при антидемпинговых расследованиях не только защищает отечественные компании на внешних рынках от дискриминации, но и создает благоприятные условия для полноценного участия России в многосторонней торговой системе, говорит ведущий научный сотрудник РАНХиГС Александр Пахомов.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Как отмечает минэкономразвития, помимо признания противоречащей нормам ВТО самой методики расследований ЕС, третейская группа согласилась с позицией РФ по конкретным экспортным кейсам. В частности, группа указала, что продление действия меры в отношении сварных труб с использованием энергокорректировок также не соответствует обязательствам ЕС в рамках ВТО. Было признано, что у ЕС не было оснований начинать пересмотр меры в отношении нитрата аммония и, следовательно, продлевать ее действие.

Вместе с тем антидемпинговые правила ЕС как таковые в этом кейсе оспорить не удалось, и это, видимо, все же не окончательная точка в этом многолетнем споре, полагает Пахомов. На площадке ВТО он тянулся семь лет. В 2018 году Россия выиграла аналогичный спор с Украиной (скопировавшей европейскую практику), и это во многом предопределило победу в споре с ЕС.

Решетников рассчитывает, что ЕС добросовестно и оперативно исполнит решение ВТО. "Это позволит существенно улучшить условия доступа российских товаров на рынок ЕС, устранив "историческую" дискриминацию российских производителей при проведении антидемпинговых расследований ЕС", - сказал министр.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Однако у ЕС есть право подать апелляцию до 28 августа. Тогда окончательного решения придется ждать долго - работа Апелляционного органа ВТО заморожена из-за позиции США. Применительно к спорам ВТО с апреля действует временный Апелляционный орган на базе соглашения MPIA; к нему присоединились 19 участников, включая ЕС, Канаду, Китай, Бразилию и даже Украину. Россия не является участником этого механизма, с позицией по поводу того, как преодолеть паралич Апелляционного органа, правительство не определилось.

Пахомов также обращает внимание, что ЕС (как США и ряд других стран) в ближайшее время может пересмотреть критерии "рыночного статуса", а также ввести правила поведения компаний с госучастием. Эти меры направлены против экспансии китайских госкорпораций, но вполне могут быть в перспективе применимы и в отношении России, и к этим новым угрозам заранее следует отнестись внимательно, предупреждает Пахомов. Так, российские госкомпании могут не вполне соответствовать потенциальным критериям и требованиям со стороны ключевых игроков многосторонней торговой системы.

Экономика ВЭД Международные организации ВТО Россия и Евросоюз

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