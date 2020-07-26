С 1 августа Россия частично восстанавливает международные пассажирские авиаперелеты. Пока регулярными и чартерными рейсами можно будет отправиться в три страны - Турцию, Великобританию и Танзанию. Но переговоры о взаимном возобновлении полетов ведутся с несколькими десятками государств.

Закрывать авиасообщение правительство страны начало еще в феврале, и по мере распространения коронавирусной инфекции в мире перечень направлений, попадавших в запретный список, расширялся. С 27 марта российские аэропорты перестали принимать и отправлять все международные рейсы, за исключением специальных вывозных, которыми возвращаются застрявшие за границей граждане. И вот после четырех месяцев простоя авиакомпании могут снова планировать график полетов в другие страны, готовить самолеты и экипажи. Пока что, правда, по довольно скромному списку маршрутов.

Кабинетом министров принято решение о возобновлении международных полетов. "С 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Для этих городов отменяются ограничения на количество прилетающих: 500 человек в сутки - в Московский транспортный узел и 200 - в регионы.

В правительстве руководствовались эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и принципами взаимности. "Это 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения страны, это не более одного процента также за 14 дней суточного прироста новых случаев и это не более единицы - коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за семь дней", - пояснила вице-премьер Татьяна Голикова. Всем критериям, включая взаимность, на сегодняшний день отвечают три страны.

Возобновляются рейсы в Лондон. "Но для всех тех, кто прилетает в Великобританию, согласно требованиям этой страны, требуется 14-дневный карантин", - подчеркнула зампред правительства.

Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону

Два других направления особенно порадуют нашего туриста. Уже в августе можно полететь в экзотическую Танзанию на Занзибар, но куда больше россиян заинтересует возможность вновь отдохнуть на турецком побережье. Сначала откроются перелеты в Анкару и Стамбул, а с 10 августа - в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.

Отвечая взаимностью на взаимность, российские консульства в Великобритании, Турции и Танзании приступают к оформлению виз для граждан этих стран и других лиц, имеющих основания для постоянного проживания в них. Но поскольку коронавирус никуда не исчез и ситуация в мире остается напряженной, власти установили для них одно требование - за 72 часа до вылета необходимо сдать тест на COVID-19, и он должен быть отрицательным. Без такого документа авиакомпании могут не допустить на борт.

Нашим гражданам при обратных перелетах тоже необходимо учитывать ряд правил. При регистрации на рейс они должны заполнить специальную форму на портале Госуслуг, а после возвращения в течение трех дней сдать тест на коронавирус и загрузить результат на портал. Если есть возможность и желание пройти тестирование на территории другой страны, то сделать это нужно за 72 часа до полета в Россию, рассказала Татьяна Голикова. "Наши граждане должны очень внимательно относиться к своему здоровью, по-прежнему соблюдать ограничения с точки зрения общения", - призвала она сограждан, добавив, что это делается исключительно во благо здоровья россиян.

Дальнейшее расширение географии полетов зависит от множества факторов. Диалог с другими государствами идет, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих: "Сейчас у нас в работе порядка 30 стран, с которыми авиационные власти ведут переговоры".