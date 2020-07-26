Указ главы Республики Коми от 26 июля 2020 года № 78 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми В.Уйба





Приложение к Указу Главы Республики Коми от 26 июля 2020 г. № 78

Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1) пункт 9.4 изложить в следующей редакции:

"9.4. обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, включая проведение заключительной дезинфекции жилого помещения, в котором проживает больной, после убытия (госпитализации) больного или его выздоровления (при лечении в амбулаторных условиях), а также ограничительные мероприятия в медицинских организациях;";

2) пункт 9.7 изложить в следующей редакции:

"9.7. обеспечить лекарственными препаратами медицинских работников для неспецифической профилактики новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, и лиц, больных новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19, проходящих лечение в амбулаторных условиях, а также лиц, находящихся в амбулаторных условиях под медицинским наблюдением в связи с подозрением на заражение новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19, определив порядок такого обеспечения.";

3) в подпункте 3 пункта 19.1 слова "кинотеатров (кинозалов)" исключить;

4) дополнить пунктом 19.11 следующего содержания:

"19.11. Разрешить с 3 августа 2020 г.:

1) работу кинотеатров (кинозалов) при условии выполнения установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий по перечню согласно приложению № 3 к настоящему Указу;

2) работу театров, театральных и концертных организаций в целях проведения без участия зрителей репетиций творческих коллективов при условии выполнения рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 при осуществлении деятельности театров и концертных организаций, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 июля 2020 г.";

5) в приложении № 1 к Указу:

в графе "ОКВЭД" позиции 3 числа "59.14" и "90" исключить;

6) приложение № 3 к Указу дополнить разделом XIII следующего содержания:

"XIII. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для организации работы кинотеатров (кинозалов)

1. Ежедневно перед началом рабочей смены и в течение рабочей смены осуществлять контроль температуры тела работников кинотеатров (кинозалов) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или признаками инфекционного заболевания.

2. Ограничить контакты между сотрудниками кинотеатров (кинозалов) разных отделов и функциональных групп (администраторы, кассиры, бармены, технический персонал, сотрудники офиса и т.д.), не связанных общими задачами и производственными процессами.

3. Ограничить доступ в служебные помещения кинотеатров (кинозалов) посторонних лиц.

4. Запретить прием пищи на рабочих местах. Прием пищи осуществлять в пунктах общественного питания или специально выделенной комнате.

5. Организовать при входе в служебные помещения кинотеатров (кинозалов), а также на рабочих местах кассиров, администраторов, барменов, технического персонала учреждения культуры места обработки рук дезинфицирующими салфетками или кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с помощью установленных дозаторов.

6. Организовать в местах общего пользования кинотеатров (кинозалов) (кассовая зона, входы в кинозалы, туалеты, зона кафе и баров) места обработки рук дезинфицирующими салфетками или кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с помощью установленных дозаторов.

7. Обеспечить сотрудников кинотеатров (кинозалов) запасом одноразовых масок и перчаток (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.

8. Обеспечить использование сотрудниками кинотеатров (кинозалов) при обслуживании зрителей защитных масок и перчаток.

9. Обеспечить соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра при нахождении зрителей и сотрудников в кинотеатре (кинозале), в зоне кассового обслуживания, в фойе и зоне баров, при входе в кинозалы и выходе из кинозалов, при расстановке столов баров и сидячих мест в фойе (кресла, диваны, стулья).

10. Рекомендовать по возможности осуществлять реализацию продукции баров бесконтактными способами, в том числе с помощью автоматов по продаже товаров (вендинговых машин).

11. Осуществлять сбор использованных масок и перчаток сотрудников и посетителей кинотеатров (кинозалов) в полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией как ТБО.

12. Осуществлять ежедневную (ежесменную) влажную уборку служебных помещений и мест общего пользования (комнаты отдыха сотрудников, кассовые зоны, фойе кинотеатров (кинозалов), зона баров, туалетные комнаты и т.д.) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

13. Осуществлять дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2 часа всех контактных поверхностей в фойе кинотеатров (кинозалов), туалетных комнат и кинозалов: дверных ручек, выключателей, поручней лестниц и эскалаторов, перил, поверхностей столов, оргтехники, пультов управления в лифтах и т.д.

14. Использовать системы вентиляции помещений кинотеатров (кинозалов), в том числе кинозалов с выключенным режимом рекуперации воздуха (использования отработанного воздуха в составе подаваемой воздушной смеси).

15. По возможности в кинозалах и помещениях с нахождением посетителей применять бактерицидные облучатели с рециркуляцией воздуха для обеззараживания воздуха.

16. Организовать информирование посетителей и сотрудников кинотеатров (кинозалов) путем размещения текстовой и визуальной информации в кассовой зоне, в зонах баров, в фойе кинотеатров (кинозалов), в том числе с использованием цифровых постеров, о необходимости соблюдения посетителями кинотеатров (кинозалов) мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в том числе воздержаться от посещения кинотеатра при наличии респираторных симптомов, характерных для ОРВИ, соблюдать правила личной гигиены, в том числе пользоваться санитайзерами.

17. Рекомендовать использование гигиенических масок посетителями.

18. Установить дистанционный режим работы для сотрудников кинотеатров (кинозалов), не ограниченных выполнением служебных обязанностей непосредственно на территории кинотеатров (кинозалов) (отделы букинга, рекламы, бухгалтерии, юридической службы и т.д.).

19. Установить интервалы между показами, сеансами не менее 30 минут с целью проведения проветривания и уборки зала с применением дезинфицирующих средств. В период проведения уборки зала между показами, сеансами проводить дезинфекцию ручек и поверхности кресел кинозала дезинфицирующими средствами.

20. Установить время начала показов, сеансов в залах кинотеатра с разницей не менее 15 минут для кинотеатров с общим количеством кинозалов не более шести и не менее 10 минут для кинотеатров с общим количеством кинозалов семь и более.

21. Осуществлять реализацию билетов для посетителей кинотеатров (кинозалов) в залах с учетом организации рассадки зрителей не менее одного метра (соблюдение норм социальной дистанции). Указанные ограничения не распространяются на зрителей, являющихся членами одной семьи.

22. Обеспечивать регулярную, не реже одного раза в 15 минут, дезинфекцию поверхностей ввода информации на экранах и клавиатурах автоматов по продаже билетов.

23. Рекомендовать в кассах кинотеатров (кинозалов) использовать бесконтактные способы оплаты билетов с помощью банковских карт, технологий оплаты смартфонами и т.д., избегая использования наличных денег, при наличии возможности реализацию билетов осуществлять преимущественно бесконтактным способом, используя автоматы по продаже билетов, мобильные приложения по продаже билетов и т.д.

24. Предоставлять посетителям кинотеатров (кинозалов) 3D-очки только при условии осуществления мероприятий по дезинфекции 3D-очков.

При выдаче 3D-очков, не упакованных в индивидуальную защитную упаковку, выдавать дезинфицирующие салфетки. Использование зрителями собственных 3D-очков допускается без ограничений.

25. Рекомендовать осуществлять контроль билетов при входе в зал бесконтактными способами с использованием сканеров штрих-кодов электронных билетов и аналогичных устройств.

26. С целью предотвращения скопления зрителей у входов в кинозалы осуществлять допуск зрителей в кинозалы не менее чем за 15 минут до начала показа, сеанса.".







