Локальные вспышки коронавируса могут быть "массовой истерией"

Помнится, герой повести Джерома К. Джерома "Трое в лодке, не считая собаки", листая медицинский справочник, обнаружил у себя симптомы всех перечисленных там болезней, кроме родильной горячки. История повторяется и в наши дни.

Британские медики предупреждают: некоторые вспышки "короны" могут быть психосоматикой и "массовой истерией", а вовсе не реальным заболеванием. Как сообщает The Telegraph, об этом говорится в аналитической записке Объединенного центра биобезопасности - это ведомство недавно было уполномочено правительством Великобритании координировать борьбу с эпидемией на территории королевства.

Специалисты Центра полагают, что могут столкнуться с "локальными эпизодами заболеваний психогенного характера", когда "сразу много людей начнут ложно считать себя инфицированными". В свою очередь, псевдосимптомы сопровождаются "повышенной тревожностью, злобой и утратой доверия к обществу". Если они не будут верно распознаны, то грозят "усложнить эпидемиологическую картину". Аналитический доклад на эту тему был подготовлен еще мае, когда Центр готовился приступить к работе под руководством доктора Клэр Гардинер, которая до того возглавляла отдел киберустойчивости и стратегии в Национальном центре кибербезопасности. Информацию также публиковала в своих закрытых записках Научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям, передавшая Центру эстафету в борьбе с COVID-19.

Мировая медицинская практика знает подобные примеры. Так, в 1998 году учительница в американской школе почувствовала в классе запах острый запах бензина, вызвавший у нее головную боль, тошноту и одышку. С похожими симптомами были госпитализированы 99 учеников и педагогов школы, однако проверка показала, что никакого запаха в ее стенах и в округе не было. Никто тогда так и не смог дать научного объяснения этому происшествию, отмечает издание.