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26.07.2020 21:02
Рубрика: Спорт

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" завоевали путевки в Лигу чемпионов

Текст: Максим Домчев

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" завоевали места в Лиге чемпионов по итогам чемпионата Англии.

Фото: khamzat_chimaev/instagram.com
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До последнего тура в чемпионате Англии был открыт вопрос о том, кто же станет последними двумя участниками Лиги чемпионов следующего сезона. В матче прямых конкурентов встречались "Лестер" и "Манчестер Юнайтед".

До 70-й минуты на табло была нулевая ничья, однако затем манкунеанцы получили право на пенальти, который реализовал Бруну Фернандеш. В компенсированное время окончательный результат установил Джесси Лингард. Благодаря победе 2:0 "Манчестер Юнайтед" завоевал бронзовые награды чемпионата Англии.

Четвертым стал "Челси", который в заключительном туре встречался с "Вулверхэмптоном". "Аристократы" добились победы со счетом 2:0 благодаря голам Мейсона Маунта и Оливье Жиру. "Челси" стал последним участником от Англии в Лиге чемпионов.

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