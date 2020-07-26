"Манчестер Юнайтед" и "Челси" завоевали путевки в Лигу чемпионов

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" завоевали места в Лиге чемпионов по итогам чемпионата Англии.

До последнего тура в чемпионате Англии был открыт вопрос о том, кто же станет последними двумя участниками Лиги чемпионов следующего сезона. В матче прямых конкурентов встречались "Лестер" и "Манчестер Юнайтед".

До 70-й минуты на табло была нулевая ничья, однако затем манкунеанцы получили право на пенальти, который реализовал Бруну Фернандеш. В компенсированное время окончательный результат установил Джесси Лингард. Благодаря победе 2:0 "Манчестер Юнайтед" завоевал бронзовые награды чемпионата Англии.

Четвертым стал "Челси", который в заключительном туре встречался с "Вулверхэмптоном". "Аристократы" добились победы со счетом 2:0 благодаря голам Мейсона Маунта и Оливье Жиру. "Челси" стал последним участником от Англии в Лиге чемпионов.