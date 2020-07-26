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26.07.2020 14:27
Рубрика: Власть

Медведев назвал развитие ВМФ залогом укрепления обороноспособности РФ

Текст: Татьяна Замахина

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил военнослужащих военно-морского флота с Днем ВМФ, отметив их преданность Родине и профессионализм. В поздравлении он подчеркнул, что государство и дальше будет добиваться оснащения флота по последнему слову техники.

Фото: Михаил Киреев/ РИА Новости
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- На протяжении нескольких столетий военный флот надежно стоит на защите национальных интересов России, - цитирует заявления Медведева его секретариат. - В его героической истории - яркие страницы боевых побед и важнейших географических открытий. А благодаря мужеству и профессионализму многих поколений военных моряков наша страна завоевала славу великой морской державы.

По словам зампреда Совбеза, отечественный ВМФ успешно выполняет самые сложные и ответственные задачи. "Мощные надводные корабли и подводные лодки обеспечивают безопасность страны от Балтики до Тихого океана, от Арктики до Черного моря, - отметил Дмитрий Медведев. - Многие из этих судов спроектированы по уникальным технологиям и не имеют аналогов в мире".

Однако на этом нельзя останавливаться, подчеркнул он.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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- Успешное развитие надводных и подводных сил, морской авиации, береговых войск и морской пехоты - залог укрепления обороноспособности России, - уверен зампред Совбеза. - Государство и дальше будет добиваться того, чтобы флот был современным, оснащенным по последнему слову техники.

Морская сила России - это не только корабли, военные базы и уникальные судостроительные технологии, напомнил Медведев. "Это прежде всего люди, их любовь к морю, преданность Родине и своему делу, - добавил он. - Уверен, что вы и впредь будете приумножать славу флота и России, достойно продолжите традиции своих предшественников".

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