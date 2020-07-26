Несколько человек пострадали при падении самолета на жилой дом в США

Одномоторный самолет Piper 32 упал на жилой дом в американском городе Уэст-Джордан (штат Юта). Одно здание загорелось, пишет ТАСС со ссылкой на представителя полиции Дженнифер Уортен.

В правоохранительных органах рассказали, что на борту самолета находились шесть человек. "Возможно, есть погибшие", - сказала Уортен, не уточнив, сколько человек пострадало. По данным полиции, в доме был один человек. "Обстоятельства крушения устанавливаются", - говорится в сообщении Федеральной авиационной администрации США.