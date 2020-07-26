Онищенко назвал специфические симптомы COVID-19

Потеря обоняния и вкусовых ощущений наряду с затрудненным дыханием являются специфическими симптомами коронавируса. Об этом РИА "Новости" сообщил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

"При коронавирусе сразу поражаются легкие, в то время как при гриппе пневмония - вторичное явление", - объяснил Онищенко. У пациента проявляются симптомы интоксикации, затрудненное дыхание из-за того, что кровь не насыщается кислородом. Собеседник агентства также подтвердил ранее озвученные доводы специалистов о том, что COVID-19 особенно тяжело протекает у пожилых людей.

Также при "короне" заболевание менее интенсивно, отмечает Онищенко. Если при обычном ОРВИ инкубационный период не превышает обычно семи дней, то у ковида он вдвое дольше. Дни болезни с 12 до 14 являются определяющими у инфицированных коронавирусом: либо больной выздоравливает, либо начинается ухудшение состояния.