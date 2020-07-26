Кандидат медицинских наук назвал отличия COVID-19 от гриппа

Заболевание СОVID-19 у человека, как правило, не начинается с резкого скачка температуры тела. Об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщил кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников.

По его мнению, резкое повышение температуры - это одна из главных отличительных черт обычного гриппа.

- Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы как слабость, ломота - это скорее всего грипп, - считает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы.

Он также отметил, что коронавирусная инфекция может протекать по-разному и еще не до конца изучена. Врачи наблюдали бессимптомных пациентов с достаточно серьезным поражением легочной ткани и людей, которые болели достаточно тяжело, но при этом пневмонии у них не наблюдалось.

"Характерные симптомы для коронавируса - это потеря обоняния, потеря чувства вкуса", - уверен Тяжельников.