Похожие тезисы и риторика содержатся в заявлении украинской армейской пресс-службы, также подтвердившей готовность прекратить огонь. Напомним, 22 июля в рамках ТКГ согласованы дополнительные меры по усилению прекращения огня. Вводятся новые параметры полного перемирия, инструменты контроля его соблюдения со стороны ОБСЕ и стимулы придерживаться соглашений для противоборствующих сторон. Примечательно, что Зеленский, вскоре после согласования документа, внезапно потребовал, чтобы под ним подписались лидеры "нормандской четверки", а в его стране правые радикалы и "патриотическая оппозиция" призвали к срыву еще не начавшегося перемирия. Так, бывший главарь запрещенной в России экстремистской группировки "Правый сектор" Дмитрий Ярош предложил украинским военным не исполнять приказы и продолжать войну.