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26.07.2020 21:47
Рубрика: В мире

Донбасс подтвердил перемирие

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 163(8217)
Командование вооруженных сил республик Донбасса объявило о полном бессрочном прекращении огня с полуночи на понедельник, как о том в минувшую среду договорилась Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины. Соответствующие приказы доведены до сведения командиров, с бойцами проведен инструктаж. Об этом накануне заявил начальник управления народной милиции Донецкой Народной Республики Денис Синенков. "Всем военнослужащим народной милиции с 00.01 часов 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое", - декларировал представитель ДНР. При этом он оговорился, что "в случае агрессии со стороны противника народная милиция, при получении соответствующего приказа, готова к адекватным действиям".

Похожие тезисы и риторика содержатся в заявлении украинской армейской пресс-службы, также подтвердившей готовность прекратить огонь. Напомним, 22 июля в рамках ТКГ согласованы дополнительные меры по усилению прекращения огня. Вводятся новые параметры полного перемирия, инструменты контроля его соблюдения со стороны ОБСЕ и стимулы придерживаться соглашений для противоборствующих сторон. Примечательно, что Зеленский, вскоре после согласования документа, внезапно потребовал, чтобы под ним подписались лидеры "нормандской четверки", а в его стране правые радикалы и "патриотическая оппозиция" призвали к срыву еще не начавшегося перемирия. Так, бывший главарь запрещенной в России экстремистской группировки "Правый сектор" Дмитрий Ярош предложил украинским военным не исполнять приказы и продолжать войну.

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