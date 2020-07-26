В мае-июне все больше государств, казалось, оставляли позади пик заболеваемости коронавирусом и постепенно выходили из карантинных ограничений. Открывались рестораны, кафе, пляжи, спортивные залы и, наконец, границы... Но не прошло и месяца "нормальной жизни", как зарубежные СМИ, особенно в странах, которые вроде как сумели обуздать инфекцию, запестрили заголовками о второй волне коронавируса. Эксперты в один в голос твердят: слишком рано вышли из ограничений.

Наибольшую тревогу у специалистов вызывает Испания, которой повторно пророчат статус нового очага заражений в Европе. В минувший четверг местные власти зарегистрировали 971 новый случай заболевания COVID-19 - рекордный суточный показатель с начала ослабления карантинных мер в мае. Власти бьют тревогу и снова вводят ограничительные меры почти по всей стране. Рекордсменами стали Арагон и столь любимая туристами Каталония, где начали закрываться ночные клубы и бары, стало запрещено посещать дома престарелых, а оставаться дома настоятельно рекомендовали почти четырем миллионам человек.

Власти Великобритании уже обязали всех приезжающих из Испании обязательно по прибытии отправляться на карантин, что вызвало волну расстроенных комментариев в соцсетях у граждан, уже купивших туры на испанские пляжи, традиционно пользующиеся спросом у британцев. Аналогичные правила ввели и норвежские власти. А соседняя с Каталонией Франция настоятельно рекомендует своим гражданам вообще не ездить в этот регион.

Кстати, в самой Пятой республике, которая еще с начала мая начала отказываться от карантинных мер, тоже всерьез поговаривают о второй волне. По данным Национального агентства общественного здравоохранения, в минувшую пятницу число выявленных за сутки новых случаев COVID-19 во Франции составило 1130 человек, хотя еще на прошлой неделе этот показатель не поднимался выше отметки примерно 500. Местные власти уже предприняли ряд мер: например, маски стали обязательными в закрытых общественных местах.

Неспокойно даже в Германии, о которой еще недавно говорили как о примере успешной борьбы с коронавирусом. По данным Института Роберта Коха, в этой стране число ежедневно фиксируемых случаев COVID-19 подскочило с примерно 500 до 800. Как отмечают специалисты, активно заражаются люди, которые принимают участие в крупных мероприятиях или посещают медучреждения, а также среди туристов. "Вторая волна уже здесь... У нас новые вспышки инфекции каждый день, и это может перерасти в огромные цифры", - заявил в интервью газете Rhei-nische Post премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

Эта тревожная тенденция наблюдается и в других странах, включая те, которые раньше других взяли под контроль первый всплеск COVID-19. В последние дни похожие новости о повторном росте заболеваемости поступали из Австралии, Гонконга, Израиля, Японии.

Тем временем

Немецким военным удалось научить собак выявлять зараженных коронавирусом по специфическому запаху. Как отчиталась команда кинологов, во время тестов ищейки смогли правильно среагировать аж в 94 процентах случаев (на основе случайно выборки им было представлено свыше 1 тысячи образцов слюны и выделений как здоровых людей, так и инфицированных). При этом на тренировку восьми собак понадобилась всего одна неделя.

Теперь специально обученные собаки могут использоваться на границах, в аэропортах, на спортивных мероприятиях для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.

Подготовил Юрий Когалов