Путин поговорил с Шойгу на борту самолета

Прямо в самолете, по дороге из Санкт-Петербурга, президент отдельно поговорил с министром обороны. Глава государства попросил передать слова благодарности всему личному составу, всем, кто участвовал в подготовке парада.

Благодаря активному и серьезному вооружению флота есть что показать, заметил Сергей Шойгу. И все готовились и ждали Главный военно-морской парад, добавил он.

Президент напомнил, как вообще ему пришла идея проводить такие парады несколько лет назад. "Я так же летел в самолете, читал, я люблю, вы знаете, почитывать историческую литературу, - заметил он. - Мне попалась статья о главном военно-морском параде, который проводился в дореволюционной России на рейде Кронштадта. Я вам прямо с борта позвонил. И после этого началась подготовка Главного военно-морского парада в Петербурге и других акваториях". И теперь это уже стало хорошей традицией, большим праздником не только для военных моряков, но и для всей страны, констатировал Владимир Путин.

Шойгу также доложил о ходе выполнения государственной программы вооружения. "Многое сделано. Не так давно вы принимали участие в закладке кораблей дальней морской зоны", - заметил он, добавив, что есть еще ряд вопросов, которые помогут более качественному и объемному выполнению госпрограммы вооружения. Но в открытой части встречи конкретизировать министр не стал.

Еще глава минобороны сообщил, что есть ряд предложений, которые бы он хотел обсудить, по теме совещания, которое глава государства провел с премьер-министром и представителями экономического блока правительства по вопросам формирования бюджета на следующий год.

И еще, о чем хотел поговорить Шойгу, - это все связанное с перспективами по развитию научной составляющей, особенно то, что касается реализации программы модернизации военно-промышленного комплекса. "Там появились и новые возможности, и новые перспективы", - заметил он.