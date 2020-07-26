Рамос пригласил Макгрегора на тренировку "Реала"

Футболист мадридского "Реала" Серхио Рамос пригласил известного ирландского бойца ММА Конора Макгрегора на тренировку клуба.

Рамос и Макгрегор начали общение в социальных сетях. Защитник "королевского клуба" на одной из тренировок спародировал походку бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях и выложил это в Сеть.

В ответ на это ирландец опубликовал ролик, в котором он забивает гол. Он сопроводил это вопросом "Ну как тебе это, Серхио Рамос?".

Увидев этот ролик, Рамос в Instagram пригласил Макгрегора на тренировку клуба.

"Прекрасно, дружище! Подумай, может присоединишься к тренировке "Реала"? Ждем тебя в любое время", - написал Рамос, который в этом сезоне забил 11 голов.