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Рубрика: Общество

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Рецепт выдаст робот-терапевт
Текст: Антон Валагин (Тамбов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 163(8217)
В поисках новой рыночной ниши небольшой завод весов под Тамбовом создал медицинский комбайн. Собрали воедино датчики для измерения веса, роста и температуры, частоты пульса и артериального давления, добавили силомер и программное обеспечение собственной разработки - получился прибор, за минуту оценивающий общее состояние организма и выдающий рекомендации по здоровому питанию, вплоть до суточного меню. Предварительная запись и медицинский полис не требуются, результаты исследования можно получить в виде распечатки или на электронную почту. Правда, рекомендации робота-терапевта понравятся не всем.

Похож агрегат на пульт управления космическим кораблем. Пациент усаживается в чашевидное кресло перед большим экраном. Со всех сторон его окружают датчики, в которые нужно совать палец или руку целиком, прикладывать лоб и так далее - сообразуясь с инструкциями на экране. Самобытные тамбовские маркетологи назвали свое детище "Аппаратно-программный комплекс "Здоровье. Правильное питание". Для чистоты эксперимента я уселся в "космический корабль" сам и попросил заводчан не подсказывать. Справиться с прибором под силу даже необученной пенсионерке: инструкции на экране подробные и внятные, кнопки "Измерить" и "Продолжить" - крупные. Датчики отличаются по форме и размеру - не перепутаешь. Затык вышел только с измерением давления - для этой процедуры надо откинуть цилиндр тонометра, зафиксированный неприметной кнопкой. И в инструкции о ней ни слова. Пришлось прибегнуть к помощи санитаров, то есть заводчан.

Фото: iStock
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Напоследок АПК подробно расспросил, чем я питаюсь и как часто. Отметил, что я молодец, и распечатал результат обследования. Правда, бездушный прибор припомнил и любовь к сладкому, и повышенное содержание жира. Даже температура оказалась на десятую градуса ниже нормы. Две трети "чека" занимают рекомендации по питанию: сначала продукты в граммах и порциях, потом меню на всю неделю. Мне прописали перловку, котлеты из трески и чай без сахара. По воскресеньям агрегат разрешил побаловать себя запеченной курицей, но без кожи. Робота-терапевта тамбовчане планируют устанавливать в торговых центрах и других людных местах. Есть и другой вариант - медосмотр тех, кому это положено по профессии: водителей, машинистов, летчиков. Можно обследовать сразу много работников. Показания датчиков отправляются в мобильное приложение врачу, тот принимает решение о допуске. Три прибора установлены в заводоуправлении - все сотрудники могут пройти тест бесплатно.

В регионах Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область Тамбов

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