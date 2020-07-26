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26.07.2020 11:09
Рубрика: Общество

Еще 306 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

Еще 306 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
За сутки в России подтверждено 5765 случаев COVID-19

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 306 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 174721 человека.

Отсутствие у человека заболевания после лечения врачи подтверждают специальными исследованиями. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Помимо этого, у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

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