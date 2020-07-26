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Текст:   Юрий Гень  ,  Анна Скрипка  ,  Марина Трубилина 
20:03 26.07.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 163(8217)

Стимул переехать

На развитие жилищного строительства выделено 183 млрд рублей

Минстрой завершил прием заявок от регионов на выделение средств для строительства дорог, инженерных сетей и социальных объектов в новых жилых микрорайонах. План стимулирования жилищного строительства впервые формируется сразу на четыре года вперед.
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

По федеральной программе "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда" строительство инфраструктуры ведется на условиях софинансирования из федерального (67%), областного (29,7%) и местного (3,3%) бюджетов. В общей сложности на ближайшие пять лет на это заложено 183,7 млрд рублей.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Программа действует уже пятый год. В 2019 году по ней построено 136 объектов в 42 регионах, это стало стимулом к вводу 7,2 млн квадратных метров жилья. В этом году в программе участвуют 52 региона, где возводится 186 объектов. Это 73 автодороги протяженностью 249 км, 50 школ на 46 381 мест, 25 детских садов на 5955 мест, 7 поликлиник на 4325 посещений и 31 объект инженерной инфраструктуры на 523 км. На это из федерального бюджета выделяется 27,8 млрд рублей. Появление этих объектов будет содействовать вводу в эксплуатацию свыше 7 млн квадратных метров жилья. В этом году завершится строительство 105 объектов.

Приоритет при распределении средств на следующие четыре года получат инженерные сети. Окончательно субсидии из федерального бюджета будут распределены между проектами к концу года. Благодаря скорректированным правилам участия в программу смогут попасть регионы с небольшим вводом жилья, которые ранее не получали по ней финансирования, подчеркивают в минстрое. Сейчас больше всего объектов по программе строится в Белгородской (41 проект), Свердловской (13), Ленинградской (9) областях. По 7 объектов возводится в Воронежской, Нижегородской, Самарской областях и Чечне.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Краснодарский край в 2019 году занял третье место в России по вводу жилья, в том числе благодаря участию в программе "Стимул". Сейчас на Кубани в рамках программы возводится сразу несколько школ. Три новые школы в Краснодаре на 3300 учеников будут введены в строй в этом году. В 2021-2022 годах в городе построят еще одну школу на 1100 мест в поселке Знаменском и детский сад на 300 мест на улице Героев-Разведчиков. Еще через год в Краснодаре появится самая большая школа в ЮФО - на 1875 мест. "Несмотря на такое большое число детей, которых примет эта школа, она будет очень комфортной и удобной. Краснодар сможет гордиться подобным учебным заведением", - считают в мэрии города.

В Краснодаре полностью готовы и ожидают госэкспертизы проекты 24 новых школ, их построят в ближайшие несколько лет. Всего городу требуется 60 новых школ, чтобы полностью решить проблемы с доступностью образования и перевести детей на обучение в одну смену. На строительство школ и детсадов в Краснодаре в этом году запланировано более 1,9 млрд рублей, из них 569 млн будет получено из федеральной казны.

По программе "Стимул" в этом году строится 186 объектов в 52 регионах

Школа на 800 учеников возводится по программе "Стимул" и в Липецкой области - в новом микрорайоне областного центра. Школы рядом переполнены, дети учатся в две смены. Появление новой школы выгодно также застройщикам - квартиры в возводимых поблизости домах будут продаваться активнее. Школьные лаборатории оснастят современным оборудованием, будет оборудован тренажерный зал, открыт бассейн.

В Белгородской области благодаря "Стимулу" строится новый корпус гимназии в пригороде областного центра - поселке Майском. Здесь появляются новые микрорайоны, а местная гимназия давно не вмещает всех желающих. Бассейн, тренажерный зал, современные классы и комфортные пространства для общения на переменах - все это отдадут ученикам начальных классов. В том, что корпус заполнится быстро, никто не сомневается: в Майский переезжает множество молодых семей.

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