Москва разработала программу по благоустройству районов

В столице в этом году работы по благоустройству территорий начались с опозданием почти в четыре месяца. Наверстать упущенное планируется в ближайшие годы, столичные власти подготовили программу по благоустройству районов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Как сообщил мэр, по каждому району составлена специальная программа, согласованная с депутатами, жителями.

"Мы этап за этапом будем ее реализовывать. Понятно, что в этом году объемы были уменьшены в силу пандемии", - сообщил Сергей Собянин. Он напомнил, что в предыдущие два года были проведены большие работы, среди них полностью благоустроен район Капотни, началось создание парка "Яуза", благоустроены ряд районов в центра города.

Как отметил Собянин, снятие ограничений позволило в июле возобновить благоустройство в Дорогомилове, что станет продолжением прошлогоднего проекта создания комфортного общественного пространства в районе Киевского вокзала.

Продолжатся прерванные в марте этого года работы в Даевом и Ананьевском переулках. Из-за обилия жилых домов здесь сделают не только пешеходные пространства, но и приведут в порядок дворы, детские и спортивные площадки.

Так же начнется благоустройство улицы Большие Каменщики и прилегающей к ней территорий, по планам благоустроить должны территорию до станции метро "Коломенская".

Кроме того, специалисты продолжили благоустраивать столичные пруды. Сейчас работы идут на Удальцовских прудах, пруду Федосьино, а также Малом Коньковском пруду.