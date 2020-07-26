Нацпроект улучшит жилищные условия студентов

Круглая башня высотой 72 метра с вертолетной площадкой выросла в Ростове-на-Дону. Жильцами этого небоскреба в новом учебном году станут студенты. А в Воронеже в следующем году откроется 15-этажное общежитие со своей котельной на крыше. В Калининграде - сдадут сразу пять новых корпусов.

После снятия ограничений из-за ковида возобновились строительство и реконструкция студенческих общежитий, в том числе и в рамках национального проекта "Образование". Корреспонденты "Российской газеты" выяснили, как в них будут жить новоселы.

И котельная на крыше

В Воронеже по нацпроекту строится 15-этажное студенческое общежитие на 300 мест в кампусе Воронежского государственного технического университета. Работы начались в конце 2019 года, из-за эпидемии приостанавливались всего на несколько дней. Сейчас возведено десять этажей. Сдать объект, в который из федерального бюджета будет вложено 296 миллионов рублей, планируют в 2021 году.

"Это будет современное общежитие квартирного типа: в жилых ячейках - от одной до трех комнат, рассчитанных на двух-трех человек, свой санузел с душем и кухня-ниша, - рассказал временно исполняющий обязанности ректора Игорь Дроздов. - На каждом этаже - тренажерные залы, помещения для глажки и чистки одежды. Предусмотрена комната отдыха, медицинский кабинет, прачечная самообслуживания (мощностью 75 килограммов белья в смену). На крыше появится энергоэффективная автономная котельная. В здание проведут интернет".

В проекте учтены все требования к доступной среде. На входе будет пандус, внутри - просторный лифт. Весь второй этаж отдадут под размещение маломобильных граждан. Комнаты в строящемся здании будут просторнее, чем в старых общежитиях: по 7,5 квадратных метра жилой площади на каждого обитателя. По мнению аспирантки Элеаноры Щеблыкиной-Монастыревой, новая планировка гораздо удобнее как для семейной жизни (а студенческих семей в ВГТУ немало), так и для учебы и научной деятельности.

Умный кампус

Концепцию оформления территории для студгородка разработали сами студенты Воронежского государственного технического университета - будущие инженеры, архитекторы, дизайнеры. На конкурс было подано несколько проектов, из шести лучших скомпоновали итоговый вариант.

Как пояснил студент факультета инженерных систем и сооружений Дмитрий Кириченко, кампус будет закрыт от посторонних. По желанию учащихся там устроят летнюю беседку и летний кинотеатр, зону для коворкинга и спортплощадки (для волейбола, мини-футбола и сдачи нормативов ГТО).

Работы идут по технологии индустриального строительства, которую создали ученые университета. Она позволяет значительно улучшить технико-экономические показатели проекта. Ранее эта технология была апробирована в самом вузе, применена при возведении жилого дома в Москве и одобрена экспертами Сколково.

"Новое общежитие будет одним из немногих в регионе, отвечающих всем современным требованиям по качеству стройматериалов и отделки, а также по звукоизоляции. Уровень шума не будет превышать 55 децибел, как в жилье высокой комфортности, - отметил помощник ректора Анатолий Абраменко. - В целом наш проект близок к общеевропейскому стандарту. Его хотят взять на вооружение в Москве, Крыму и других регионах".

Места здесь, по словам Абраменко, планируют предоставлять студентам-отличникам. Причем плата будет не выше, чем в старых общежитиях. Это обусловлено энергоэффективностью здания: стоимость его обслуживания в пересчете на квадратный метр выйдет ниже, чем у остальных объектов студгородка.

Параллельно опорный университет региона продолжает реконструкцию своих общежитий коридорного и блочного типа. Некоторые из них были построены в середине прошлого века, если не раньше: устарели не только физически, но и морально. Капремонт не затрагивает общую планировку, но все инженерные сети, окна, двери, сантехника и кухонное оборудование меняют на новые.

"По итогам модернизации мы получим "умный" кампус - с рациональным использованием ресурсов, высоким комфортом и безопасностью, - подчеркнул Игорь Дроздов. - Территория будет взята под охрану и оснащена единой системой безопасности с возможностью распознавания лиц или сканирования сетчатки глаза". В городке будет "хозяйничать" студенческая управляющая компания".

Визитная карточка вуза

В Балтийском федеральном университете имени Канта в Калининграде в рамках нацпроекта "Образование" строят сразу пять новых корпусов общежитий. Здесь уже функционируют три общежития университета. Вместе старые и новые здания образуют настоящий студенческий микрорайон.

Объекты готовы на 60 процентов. Во время длительного нерабочего периода возникли сложности с доставкой стройматериалов из других российских регионов, ведь Калининградская область отделена от "большой России" территориями Беларуси и Литвы. Но затем подрядчик нарастил темп, и сейчас работы идут в графике.

В каждом из пяти корпусов смогут жить 140 человек. То есть действующий жилищный фонд университета, рассчитанный на 2100 мест, пополнится еще 700 новыми местами. Сдача объектов запланирована на начало 2021 года. В университете рассчитывают, что жилье будет полностью готово к приемной кампании-2021.

Тип общежитий - квартирный. В однокомнатные квартиры со всеми удобствами - кухней, душевой, санузлом и балконом - студенты заселятся вдвоем или втроем.

"На каждом этаже предусмотрены квартиры для людей с ограниченными возможностями здоровья, - рассказывает проректор по управлению имущественным комплексом Ольга Усманова. - Они оборудованы поручнями в санузлах, расширенными проемами и другой необходимой инфраструктурой. В принципе, подобный проект не является для нас новым. Несколько лет назад университет уже построил два общежития квартирного типа. Мы получили огромное количество позитивных отзывов от наших ребят и теперь развиваем это направление".

По словам ректора Александра Федорова, университет постоянно нуждается в расширении площадей для проживания студентов, приглашенных преподавателей и ученых. Если семь-восемь лет назад доля иностранных и иногородних студентов составляла в университете всего 7 процентов, то сейчас превышает 30 процентов.

Треть зачисленных студентов на программы бакалавриата по итогам приемной кампании 2019 года - это ребята из других регионов России и 33 стран мира, в том числе Индии, Китая, Японии, Греции, Германии, Бразилии и Уругвая. Итоги кампании-2020 пока не подведены, но очевидно, что вуз продолжает оставаться привлекательным для иностранных и иногородних абитуриентов.

"Наша главная задача - не просто предложить место для проживания, а создать комфортное жилье, где у студента появится желание учиться, развиваться и отдыхать", - подчеркивает Александр Федоров. В калининградском вузе давно поняли: привлекательный жилищный фонд является одним из конкурентных преимуществ учебного заведения.

Мама одобряет

Многие родители приезжих абитуриентов, наряду с другими факторами, изучают условия проживания своих детей.

"Я сама в студенчестве жила в общежитии коридорного типа, когда на 38 комнаток всего одна уборная, - рассказывает жительница Советска Ольга. - Не хотелось бы, чтобы моя дочь, которая окончит школу в следующем году, жила в таких же условиях. Мы с дочерью приходили в гости к знакомым в одно из общежитий Балтийского университета квартирного типа, и увиденное нас впечатлило. Фактически ребята живут так же, как если бы они вдвоем снимали у кого-то квартиру. И даже более комфортно, ведь съемные квартиры в основном "убитые", а общежития относительно новые. Если к приемной кампании-2021 откроют еще пять новеньких корпусов, будем рассматривать этот вуз как основной вариант для поступления".

Жилые помещения в уже действующих калининградских общежитиях квартирного типа действительно очень уютны. Стены выкрашены в теплые тона, есть пространство для учебы и работы, а кровати выбраны эргономичные: в подкроватных ящиках умещается много личных вещей. Новые общежития, построенные в рамках нацпроекта "Образование", будут не менее комфортными и удобными.

Небоскреб для студентов

В Ростове-на-Дону появилась 72-метровая круглая башня с вертолетной площадкой на крыше. Здесь будут жить студенты Донского государственного технического университета.

Общежитие цилиндрической формы представляет из себя одно здание общей площадью 24 тысячи квадратных метров. В архитектурном плане здание состоит из двух корпусов, которые соединены между собой специальным переходом.

Один из корпусов - 23-этажная круглая башня, которая станет домом для 1000 студентов. В ней находятся комфортные квартиры-кампусы для проживания на двух, трех и четырех человек. А в восьмиэтажном корпусе расположится медпункт, профилакторий, библиотека, спортзал и хозяйственные помещения.

"Сейчас завозится необходимое оборудование и мебель. Подготавливается инвентарь. Планируется, что первые новоселы появятся к новому учебному году", - сообщили в дирекции студенческого городка университета.

Отметим, что университет является крупнейшим университетом Юга России. В нем обучаются около 40 тысяч студентов, бакалавров и аспирантов. В состав студенческого городка входят десять общежитий на 5500 человек. Для их обеспечения создана "Служба быта", в которую входят прачечная и мастерская по ремонту обуви.