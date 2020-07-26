Субботний рассвет на берегу Москвы-реки в парке Горького встретили около 10 тысяч вчерашних школьников. "Я все еще не пришла в себя после нашего невероятного праздника, - рассказывает в соцсетях 17-летняя москвичка Василиса Решитько. - Не верится: еще неделя - и мы уже получим результаты экзаменов и разойдемся по своим дорогам".

А еще накануне дорога у Василисы, ее одноклассников и еще тысяч других московских выпускников была всего одна. Центральный вход в парк Горького напоминал театр "Долби", где вручают "Оскара". Охрана, красная ковровая дорожка, арка с мультимедийным экраном и выступлениями знаменитых артистов - и сотни и сотни прохожих, которые пришли просто полюбоваться на красавиц выпускниц и порадоваться за свою молодежь. Парк Горького в этот вечер был открыт только для школьников. "У нас сегодня здесь ребята из 250 школ", - рассказал замглавы департамента образования и науки Антон Молев. Перед входом у гостей бала проверяли температуру - привычный атрибут нашей жизни. Но уже за аркой ребята попадали в какой-то другой мир, где они в центре всеобщего внимания: к главной сцене у фонтана они шли под многочисленные вспышки фотокамер, словно какие-нибудь звезды. Впрочем, сравнение это вполне уместно: среди наших выпускников действительно есть свои алмазы. Вот, например, одиннадцатиклассник школы N 2120 Иван Нескин - стобалльник ЕГЭ! "Наконец-то мы не в онлайне! - радуется парень. - В последние месяцы занятия у нас были в основном дистанционными. Нет, они были ничем не хуже, чем обычные, но живого общения с одноклассниками не хватало. Вот учителя всегда были на связи. В итоге удалось успешно подготовиться к экзамену - сто баллов по русскому в кармане. Хочу стать автомобильным инженером-механиком, планирую поступать в МГТУ имени Баумана".

Ребята, которые последние месяцы учились дистанционно, на выпускном радовались: наконец-то мы не в онлайне!

Первыми и на сцене, и перед ней на танцполе оказываются девчонки. Маша Кольцова, Диона и другие певицы зазывают всех на первую во взрослой жизни дискотеку. Хотя на улице и довольно прохладно, многие не скрывают своих бальных платьев под ветровками. "Мы же весь год этого дня ждали: примеряли наряды, выбирали макияж, - вспоминает коронавирусную весну выпускница школы N 887 Екатерина Герман. Праздник, было дело, хотели организовать даже в интернет-режиме, но, к счастью, все случилось так, как и мечтали юные леди. Образ многих гостей вечера в парке Горького дополнили официальные маски выпускного: дизайнеры специально разработали их, чтобы обезопасить парней и девушек и одновременно подарить сувенир.

Парк Горького стал идеальной площадкой не только для самих ребят, но и для их близких, которые тоже за время учебы детей в школе и сами отчасти сроднились. Мамам и папам, бабушкам и дедушкам было о чем толковать этой ночью. И о том, была ли зеленее трава на парковых лужайках, и о том, кто из учителей запомнился навсегда, и о том, кем станут их дети в ближайшем будущем. Спокойно поговорить можно было на пуфах на удалении от сцены. А тем временем шли танцы: Полина Гагарина, Ханна, T-Killah, IOWA, ST, Рита Дакота, 2Маши, NILETTO, Мари Краймбрери, NAZIMA, Юлианна Караулова зажигали, сменяя друг друга. Первый взрослый салют в полночь и первый же взрослый рассвет - казалось, эти события разделяло минут 30. Но на самом деле молодежь гуляла до утра, последние гости выпускного покинули парк только в 6 часов. Время спать, и почти сразу бегом в новую большую жизнь.