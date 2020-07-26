Власти Подмосковья рассказали о судьбе закрытых свалок

В Подмосковье продолжают закрывать полигоны твердых бытовых отходов. В этом году власти обещают ликвидировать последние. Некоторые из 39 существовавших в области свалок модернизируются в современные мусороперерабатывающие комплексы. Но такой вариант возможен не для каждого полигона - многие из них обросли плотной жилой застройкой.

После того как полигон закрывается, он встает на рекультивацию - тело полигона пересыпается грунтами, монтируются системы дегазации и отвода инфильтрата. Это позволяет прекратить химические процессы внутри свалки, чтобы она не воспламенялась, не источала зловоние, не отравляла почву и грунтовые воды. А потом бывшая свалка остается возвышаться бесполезной кучей среди обступившей ее жилой застройки. Почему бы не сделать из нее что-нибудь полезное?

Например, в Рузе, где буквально на днях завершилась рекультивация полигона "Аннино", власти рассматривают вариант сделать из кучи горнолыжный склон. Этот полигон, эксплуатировавшийся с 1976 по 2016 год, разросся так, что вышел за границы выделенной под него земли. Поэтому при рекультивации пришлось выкупать соседние участки, де-факто давно уже забитые мусором под завязку. "Какое-то время пройдет, полигон "подосядет", наберется крепости, и мы будем думать, что можно сделать, чтобы он начал приносить пользу. Прямо в глаза бросается - горнолыжный курорт", - рассказал журналистам глава Рузского округа Николай Парфенов.

Два полигона станут площадками по добыче возобновляемых источников энергии

Полигоны "Торбеево" в Люберцах и "Тимохово" в Богородском округе станут площадками по добыче возобновляемых источников энергии из свалочного и биологического газов. На территории "Торбеева" к концу года будет запущена газопоршневая электростанция, способная в год вырабатывать до 8 миллионов киловатт-часов электроэнергии и порядка 0,95 гигакалории тепловой энергии, которая обеспечит собственные нужды полигона - теплоснабжение административных и производственных помещений. "Тимохово" будет производить 72,5 миллиона киловатт-часов и продолжит деятельность как мусороперерабатывающий комплекс. А на балашихинском полигоне "Кучино", который был закрыт после жалоб жителей на "Прямой линии" с президентом страны, может быть создан музей. "Была такая идея - создать музей рекультивации полигонов Подмосковья", - сообщил зампред правительства - министр экологии и природопользования области Дмитрий Куракин.