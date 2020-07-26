Как в российских городах отметили День Военно-морского флота

Первыми на морской парад в честь Дня Военно-морского флота 26 июля вышли моряки на Камчатке. Торжество началось, когда в Москве в этот момент было 3 часа ночи. А в Севастополе парад закончился в полдень: здесь прошел "Бессмертный полк" и почтили память моряков - защитников города.

На Камчатке большинство жителей полуострова смотрели парад дома - была организована прямая трансляция в эфире местных телеканалов. Самая зрелищная часть - военно-спортивный праздник. В нем были задействованы девять кораблей. Они показали, как уничтожают морскую мину, поиск и атаку подводной лодки условного противника, досмотр подозрительного судна и освобождение корабля, захваченного "террористами". В завершение капитаны буксиров Михаил Суханов и Олег Мельников показали чудо судовождения - их суда исполнили "вальс", кружа на месте под "Амурские волны".

Спустя два часа начался парад во Владивостоке, в акватории бухты Золотой Рог - совсем не привычном месте для воинских смотров. В этой бухте - активное движение гражданских судов, поэтому ареной для морских праздников всегда был Амурский залив. Исключение сделали для парада в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. И вот через пять лет Золотой Рог вновь принял торжественный строй кораблей. На 16 парадных бочках в главной бухте Владивостока у Золотого моста выстроились корабли основных классов - флагман Тихоокеанского флота ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев". В парадной линии также стояли корвет "Громкий", малый противолодочный корабль "Кореец", ракетный катер "Р-18", базовый тральщик "БТ-100" и дизельная подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре".

Военно-морской парад завершился залпами артиллерийского салюта, который был дан с борта ГРКР "Варяг". А затем на вертолетной площадке флагмана ТОФ выступили музыканты оркестра штаба Тихоокеанского флота. И на Камчатке, и в Приморье в 22.00 по местному времени прозвучали артиллерийские залпы в честь профессионального праздника военных моряков.

В Севастополе в честь Дня ВМФ состоялся морской парад и военно-спортивный праздник, где моряки продемонстрировали боевую мощь Черноморского флота. В парадной линии в Севастопольской бухте выстроились новейшие боевые единицы - корабль противоминной обороны "Иван Антонов", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", корабль спецназначения "Иван Хурс", а также корабли-ветераны. В параде впервые после завершения ремонта принял участие флагман ЧФ гвардейский ракетный крейсер "Москва". Отдельное почетное место заняло самое старое в российском военном флоте судно "Коммуна" - спасатель подводных лодок.

Жители и гости города впервые увидели реконструкцию боя при высадке диверсионно-разведывательной группы при освобождении Севастополя в 1944 году. Затем в море прошел "Бессмертный полк". На рейдовых катерах были установлены таблички с названиями легендарных кораблей и подводных лодок Черноморского флота, авиационных и артиллерийских соединений, которые защищали и освобождали Севастополь в годы войны и получили звание гвардейских. Всего в празднике приняли участие более 50 боевых кораблей и судов ЧФ, подводные лодки и скоростные катера, самолеты и вертолеты, береговая военная техника. С набережных и причалов Севастополя за военно-морским шоу наблюдали десятки тысяч зрителей.

Многие специально приехали ради Дня ВМФ из далеких уголков России, других привезли на экскурсию из Судака, Ялты, Евпатории, курортных поселков, санаториев и пансионатов Крыма.

Тем временем

В Санкт-Петербурге в День ВМФ не ограничились парадом кораблей: в Кронштадте торжественно открыли Аллею героев российского флота - скульптурную композицию, изображающую одиннадцать основных вех трехсотлетней истории.

Так, образ героической эпохи Петра Первого, положившего начало российскому флоту, - это, конечно, корабельный штурвал. Гений артиллерийского искусства адмирал Федор Ушаков разработал основы тактики морского маневренного боя, символ его времени - пушки и мортира. Адмиралы Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли Антарктиду, их подвиг как нельзя лучше отражает якорь во льдах.

Отдельная тематическая зона Аллеи посвящена Военно-морскому флоту Российской Федерации на современном этапе развития.

Подготовила Евгения Цинклер (Кронштадт)