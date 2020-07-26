На Чукотке завершился фестиваль морских охотников

В селе Лорино Чукотского района ЧАО 25 и 26 июля проходил культурно-спортивный праздник "Анкалит" ("анкалит" переводится с чукотского - "береговой житель").

"Гвоздь" его программы - гонки на байдарах из кожи моржа среди мужчин, женщин, юношей и семейных команд, а также одиночные заплывы. Об этом сообщили в администрации Чукотского района. Заявки на участие в состязаниях поступили от 19 команд из сел Лорино, Лаврентия, Инчоун и Энурмино.

Государственные инспекторы Центра ГИМС ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу обеспечили безопасность чукотско-эскимосской гонки на байдарах. Перед началом состязаний они проинструктировали участников, проверили маломерные суда и спасательные средства на них, также тщательно осмотрели суда с командами сопровождения.

- "Анкалит" проводится с 2013-го, мы организуем его раз в два года, когда фестиваль "Берингия" проходит не у нас, а в Провиденском районе. Обычно проводили в Лаврентия, но в этом году приняли решение принять "Анкалит-2020" в Лорино. К стандартной программе в этом году добавился товарищеский матч по футболу между командами Лорино и Лаврентия, - рассказала замглавы районной администрации по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник управления социальной политики Елена Пенечейвуна.

На берегу участники праздника соревновались в национальных видах спорта - борьбе, метании гарпуна на дальность. Празднично настроение создавала концертно-развлекательная программа, подготовленная местными творческими коллективами, и конкурс блюд национальной кухни.