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26.07.2020 03:41
Рубрика: Власть

Парад в честь Дня ВМФ прошел на Камчатке

Текст: Татьяна Дмитракова

В Петропавловске-Камчатском в 12.00 (03.00 мск) начался морской парад и водно-спортивный праздник в честь Дня Военно-Морского Флота.

Накануне восемь боевых кораблей Тихоокеанского флота встали в парадный строй в Авачинской бухте.

- В двух линиях ошвартованы атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Рязань", пограничный корабль управления ФСБ по Восточному Арктическому району "Забайкалье", большой десантный корабль "Адмирал Невельской", модернизированный малый ракетный корабль "Смерч", морской тральщик МТ-265, спасательное судно "Алагез", судно-кабелеукладчик "Бирюса" и новейшее гидрографическое судно "Александр Рогоцкий", - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
На Камчатке и в Приморье отрепетировали парад кораблей

Командующий Войсками и силами на Северо-востоке России контр-адмирал Александр Юлдашев в сопровождении врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова на катере "Циклон" обошел корабли и поздравил экипажи с праздником, а затем поднялся на борт большого десантного корабля "Адмирал Невельской". Командующий обратился с речью к участникам парада.

- Россия - великая морская держава, и она начинается с Камчатки, где несут ответственную вахту моряки Краснознаменного Тихоокеанского флота, морских частей и соединений группировки войск и сил на Северо-Востоке страны. С флотом связаны судьбы многих камчатских семей, поэтому День ВМФ особенно почитается в нашем крае, - сказал глава региона. - Грозное оружие в руках камчатских военных моряков, прежде всего, гарантия мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, залог спокойной и счастливой жизни каждой дальневосточной семьи.

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По окончании парада состоялся военно-спортивный праздник. В его шести эпизодах были задействованы девять кораблей и судов. Они продемонстрировали траление и уничтожение морской мины, поиск и атаку подводной лодки условного противника, досмотр подозрительного судна и освобождение корабля, захваченного террористами. В завершение праздника буксиры показали "танец" на фоне парадного строя кораблей.

Для жителей Камчатского края была организована трансляция парада в прямом эфире местных телеканалов и на YouTube-каналах местного информагентства и сайте правительства региона.

В 22 часа в небе Петропавловска-Камчатского прогремит праздничный салют.

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