В ДФО увеличено число пунктов пропуска для въезда по электронной визе

Три пункта пропуска добавлены к перечню погранпереходов, въезд через которые возможен по электронной визе. Об этом говорится в распоряжении, которое утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Соответствующая информация размещена на сайте правительства РФ.

Иностранные граждане после открытия границ смогут въезжать в Россию по электронной визе через речной пункт пропуска в Хабаровске, смешанный пункт пропуска (летом - речной, зимой - автомобильный) в Благовещенске и автомобильный в Кяхте (Бурятия).

Напомним, на Дальнем Востоке уже есть десять пунктов пропуска, где действуют электронные визы. Это аэропорты Анадыря (Угольный), Благовещенска, Владивостока (Кневичи), Петропавловска-Камчатского (Елизово), Улан-Удэ (Мухино), Хабаровска (Новый), Читы (Кадала) и Южно-Сахалинска (Хомутово), а также автомобильные пункты пропуска - Полтавка и Турий Рог в Приморье.

Кроме Дальнего Востока, прибыть по электронной визе можно также в Санкт-Петербург, Ленинградскую и Калининградскую области.

С 2021 года упрощенный порядок планируют распространить на всю страну, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Электронная виза оформляется онлайн бесплатно, является однократной и выдается на восемь суток. Для ее получения не требуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель поездки. Подать заявку на получение визы можно за четыре дня до начала путешествия.