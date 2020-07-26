Военно-морской парад во Владивостоке прошел в бухте Золотой Рог

Во Владивостоке состоялся парад кораблей в честь Дня Военно-Морского Флота России. Смотр прошел в акватории бухты Золотой Рог.

Проведение военно-морских парадов в Золотом Роге ранее не практиковалось из-за значительного трафика гражданских судов, а праздничные мероприятия проходили в Амурском заливе. Исключение было сделано лишь в 2015 году для морского парада в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- За час до начала праздничных торжеств, в 11.00 (04.00 мск) на боевых кораблях флота, стоящих в строю, на кораблях и вспомогательных судах, ошвартованных у причалов, были подняты государственные и военно-морские флаги, а также флаги расцвечивания, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2-го ранга Николай Воскресенский. - По сложившейся традиции церемония подъема флагов состоялась на военном судне-музее "Красный Вымпел", который находится на вечной стоянки у Корабельной набережной Владивостока, и на подводной лодке-музее "С-56".

На 16 парадных бочках в главной бухте Владивостока у Золотого моста были выстроены корабли основных классов - флагман Тихоокеанского флота ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев". В парадной линии также стояли корвет "Громкий", малый противолодочный корабль "Кореец", ракетный катер "Р-18", базовый тральщик "БТ-100" и дизельная подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре".

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц на катере "Ураган" обошел парадный строй и поздравил экипажи кораблей с праздником. После обхода линии кораблей адмирал поднялся на борт крейсера "Варяг", где принял рапорт начальника почетного караула.

- Тихоокеанский флот России был и будет надежным форпостом для предотвращения любых угроз с морских и океанских направлений, важным инструментом в деле укрепления стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - сказал Сергей Авакянц. - Нынешнее поколение военных моряков с достоинством и честью демонстрирует российский флаг на океанских просторах, продолжает славные традиции служения Отечеству, верности военной присяге, совершенствует профессиональное мастерство и боевую выучку, эффективно решает задачи в ближней и дальней морских зонах. Новые корабли и подводные лодки пополнят Тихоокеанский флот, который находится на этапе активного развития и переоснащения, и будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и связи.

Военно-морской парад завершился залпами артиллерийского салюта, который был дан с борта ГРКР "Варяг".

Из-за ограничительного режима, который действует во Владивостоке в связи с эпидемией COVID-19, в нынешнем году традиционный военно-спортивный праздник не проводили, а для жителей и гостей города организовали прямую трансляцию парада на местном телеканале и на экране, смонтированном на платформе плавкрана в районе набережной Цесаревича.

Сразу по окончании смотра боевых кораблей на вертолетной площадке флагмана ТОФ с праздничным концертом выступили музыканты оркестра штаба Тихоокеанского флота.

В 22.00 по местному времени прозвучит тридцать артиллерийских залпов в честь профессионального праздника военных моряков. Праздничный салют будет дан над Амурским заливом в районе Спортивной набережной.