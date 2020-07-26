Резидентам "Жигулевской долины" предоставлен весь комплекс услуг инжиниринга

Самарские промышленные предприятия самых разных отраслей - от автомобилестроения и авиастроения до медицины, энергетики и IT-технологий - плотно сотрудничают с Региональным центром инжиниринга (РЦИ), который располагается на базе технопарка "Жигулевская долина". И это закономерно - РЦИ входит в число самых успешных инжиниринговых центров России по поддержке бизнеса. Ежегодно услугами центра пользуются более 170 контрагентов.

Сейчас в разработке центра инжиниринга находится множество перспективных высокотехнологичных проектов. Он оснащен современными высокоточными средствами измерений и испытаний, графическими станциями, необходимым инженерным программным обеспечением, укомплектован персоналом, обладающим необходимыми компетенциями в области проектирования, испытаний и измерений. Многое представленное в центре оборудование не имеет аналогов не только в Самарской области, но и в других регионах. Более того, лаборатории РЦИ аккредитованы Центром сертификации и стандартизации "Сколково".

С 2018 года совместно с АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" РЦИ проводит мероприятия по "выращиванию" предприятий малого и среднего бизнеса до требований крупных заказчиков. Напомним также, в Самарской области для эффективного взаимодействия с бизнесом создана специальная структура - Агентство по привлечению инвестиций, которое в режиме "одного окна" сопровождает проекты инвесторов на всех этапах их реализации.

- "Выращивание бизнеса" - это помощь в развитии компании до уровня крупных игроков рынка. Нашим центром представителям малого и среднего предпринимательства оказывается информационная, консультационная, маркетинговая, финансовая (включая кредитную, гарантийную), имущественная и другие меры поддержки для стимулирования развития в качестве поставщиков при осуществлении закупок крупными заказчиками, - рассказал директор РЦИ Сергей Ганин.

Кроме того, в этом году при содействии министерства экономического развития и инвестиций Самарской области с целью оптимизации работы центр был локализован в одном корпусе.

- Такой комплексный подход к решению сложных технических задач, консолидация не только имеющихся в распоряжении РЦИ, но и других инжиниринговых и производственных компаний, расположенных на территории Самарского региона, позволит нам реализовать проекты любой сложности. Существование в Тольятти инжинирингового центра регионального масштаба позволит проверить и реализовать практически любую идею, ведь инжиниринг, совместно с измерениями и испытаниями - основа каждого инновационного проекта, - уверен Сергей Ганин.

Теперь на территории РЦИ стартапы любой организационно-правовой формы собственности могут получить целый комплекс услуг по основным направлениям: проектирование технологической оснастки и оборудования, ре-инжиниринг, 3D-сканирование и проектирование производственных площадок и зданий, проведение физико-механических испытаний, проведение климатических испытаний, проведение коррозионных испытаний, контроль геометрических параметров изделий, сканирование с последующим сравнительным анализом геометрических параметров изделий.

Напомним, согласно V Национальному рейтингу технопарков страны, который публикует Ассоциация кластеров и технопарков России, "Жигулевская долина" входит в число самых эффективных и быстроразвивающихся игроков инновационного кластера.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов уверен, что этот результат придаст инновационной системе региона новый импульс для повышения ее эффективности:

- В дальнейшем это позволит обеспечить успешную реализацию большего количества новых проектов, а также привлечь в регион целевые инвестиции от федеральных институтов развития.