В Татарстане молодые семьи получили возможность приобрести жилье по социальной ипотеке. Участвовать в программе будут семьи, в которых хотя бы один из супругов младше 36 лет.

Приобрести квартиру на льготных условиях не более чем под 7 процентов годовых они смогут сроком на 28,5 года. Норматив на семью из двух человек - 42 квадратных метра, на семью из трех и более человек - по 18 квадратных метров на каждого. При этом программа распространяется и на неполные семьи, то есть если мама одна воспитывает ребенка и нуждается в улучшении жилищных условий, она также может претендовать на покупку социальной ипотечной квартиры.

Также в республике решили снизить размер первоначального взноса по социальной ипотеке. Поэтому до 1 сентября молодой семье нужно будет внести не десять, как это всегда было, а лишь пять процентов от нормативной стоимости будущей квартиры. "Это очень важное решение, которое делает ипотеку еще более доступной, - говорит министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов. - Тем более что в качестве первоначального взноса можно использовать средства маткапитала, а за рождение каждого ребенка во время действия договора социальной ипотеки государство списывает долг на сумму 200 тысяч рублей".

Как сообщил исполнительный директор Государственного жилищного фонда при президенте РТ Марат Зарипов, максимальный срок ожидания квартиры для молодой семьи, как, к слову, и для других участников программы социальной ипотеки, составит не более трех лет. Предполагается, что первые квартиры могут быть предоставлены им уже в 2021 году.