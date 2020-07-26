Доктор Мясников назвал главные показатели здоровья человека

Врач-кардиолог, главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников объяснил, на что нужно ориентироваться, оценивая свое состояние здоровья.

Как пояснил доктор в эфире телеканала "Россия 1", следует обратить внимание на показатели артериального давления, уровень сахара в крови, холестерин, а также контролировать обхват талии.

Если первые три показателя для многих очевидны, то с лишним жиром в районе живота связано множество вопросов. В частности, они касаются того, где та грань, которая должна насторожить человека. И допускается ли наличие "небольшого животика", если все в порядке с сахаром, холестерином и еще не беспокоит высокое давление.

Александр Мясников объяснил, что обхват талии не должен превышать 102 сантиметра у мужчин, и 88 сантиметров у женщин. На это обязательно обращать внимание, в том числе людям, у которых, кроме живота, нет претензий к фигуре. Сам по себе выпячивающийся живот - тревожный признак.