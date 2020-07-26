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26.07.2020 13:05
Рубрика: Власть

Военно-морской парад впервые прошел на Каспии

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

Военно-морской парад в Каспийске состоялся впервые после передислокации флотилии из Астрахани в Дагестан.

В нем приняли участие военнослужащие Каспийской флотилии и около 30 кораблей, судов обеспечения и боевой техники флотилии. Среди них - ракетные корабли "Дагестан" и "Татарстан", малый ракетный корабль "Углич", малый артиллерийский корабль "Астрахань", пограничный сторожевой корабль "Валентин Пикуль", противодиверсионный катер "Юнармеец Каспия", спасательные многофункциональные катера.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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Ракетный корабль "Дагестан" вооружен современным высокоточным ракетным комплексом "Калибр НК". Именно с него в 2015 году был нанесен массированный удар крылатыми ракетами по объектам инфраструктуры ИГИЛ на территории Сирии.

В параде также приняли участие корабли Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан. Судна береговой охраны продемонстрировали эффективные действия по освобождению заложников на захваченных террористами судах.

Кульминацией праздника стала высадка морских пехотинцев на берег, занятый условным противником. Поддержку морскому десанту оказали самолеты военно-космических сил - бомбардировщики СУ-34 и истребители СУ-27.

На этом праздник для жителей Каспийска не закончился - на параде военной техники ребятишки могли ознакомиться с образцами стрелкового оружия разных времен.

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