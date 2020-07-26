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Рубрика: Общество

Дорога времени

КС РФ запретил отчислять учеников после 9-го класса
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 163(8217)
Конституционный суд РФ запретил школам отчислять учащихся после девятого класса без уверенности в том, что ребенок сможет получить полное среднее общее образование. Проведение индивидуального отбора в профильные 10-е классы законодательству не противоречит, но требует соблюдения ряда условий, постановил КС.

Проверка положений ФЗ "Об образовании в РФ" на соответствие Основному Закону страны потребовалась после того, как в споре между жителем Омска Игорем Пикулиным и руководством городской гимназии N19 суды встали на сторону образовательного учреждения. Дочь Пикулина закончила там 9-й класс, но в 10-й ее не взяли. Девочка заняла 86-е место в личном рейтинге успеваемости и личных достижений учащихся, а на следующей ступени обучения было всего 81 место. По территориальному признаку гимназия учить дочь Пикулина не обязана, школа имеет полное право проводить индивидуальный профильный отбор, а доводы о том, что решение об отчислении было принято без учета мнения родителей, суды во внимание не приняли.
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КС РФ уже не раз рассматривал положения ФЗ об образовании и отмечал, что международное сообщество признает право на образование в качестве одного из основных и неотъемлемых прав человека. Принцип равенства возможностей, гарантированный Конституцией РФ, предполагает в том числе равный доступ в образовательные организации, а соответствующий ФЗ развивает эти положения. И хотя закон делит общее образование в РФ на несколько уровней, общее среднее образование - которое раньше называли полным - является обязательным.

Законодательство позволяет образовательным учреждениям организовывать углубленное изучение отдельных учебных предметов, то есть проводить профильное обучение. Однако это не освобождает их от обязанности соблюдать иные требования.

Результаты индивидуального отбора не могут служить основанием для отчисления учащегося

В частности, отказ в приеме в государственное образовательное учреждение возможен только в строго оговоренных случаях. И хотя вариант по результатам индивидуального отбора входит в этот перечень, но распространяется он только на случаи приема либо перевода. А дочь Игоря Пикулина уже была ученицей гимназии, которая ей отказала. Прекращение же образовательных отношений возможно только после отчисления учащегося по завершении обучения - но в силу приведенных положений аттестат о получении основного общего образования "никак не влияет на наличие права и обязанности получения среднего общего образования".

- Федеральный закон не содержит указания на то, что результаты индивидуального отбора могут служить основанием для отчисления обучающихся из общеобразовательной организации, - указал суд.

По данным КС, в регионах РФ законодательная база зачисления в 10-е классы различна. Многие, например, определяют порядок индивидуального отбора, но не прописывают судьбу тех, кто его не прошел. КС считает такой подход неверным.

В регионах Общество Образование Судебная власть Конституционный суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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