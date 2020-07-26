КС РФ запретил отчислять учеников после 9-го класса

Проверка положений ФЗ "Об образовании в РФ" на соответствие Основному Закону страны потребовалась после того, как в споре между жителем Омска Игорем Пикулиным и руководством городской гимназии N19 суды встали на сторону образовательного учреждения. Дочь Пикулина закончила там 9-й класс, но в 10-й ее не взяли. Девочка заняла 86-е место в личном рейтинге успеваемости и личных достижений учащихся, а на следующей ступени обучения было всего 81 место. По территориальному признаку гимназия учить дочь Пикулина не обязана, школа имеет полное право проводить индивидуальный профильный отбор, а доводы о том, что решение об отчислении было принято без учета мнения родителей, суды во внимание не приняли.
КС РФ уже не раз рассматривал положения ФЗ об образовании и отмечал, что международное сообщество признает право на образование в качестве одного из основных и неотъемлемых прав человека. Принцип равенства возможностей, гарантированный Конституцией РФ, предполагает в том числе равный доступ в образовательные организации, а соответствующий ФЗ развивает эти положения. И хотя закон делит общее образование в РФ на несколько уровней, общее среднее образование - которое раньше называли полным - является обязательным.
Законодательство позволяет образовательным учреждениям организовывать углубленное изучение отдельных учебных предметов, то есть проводить профильное обучение. Однако это не освобождает их от обязанности соблюдать иные требования.
В частности, отказ в приеме в государственное образовательное учреждение возможен только в строго оговоренных случаях. И хотя вариант по результатам индивидуального отбора входит в этот перечень, но распространяется он только на случаи приема либо перевода. А дочь Игоря Пикулина уже была ученицей гимназии, которая ей отказала. Прекращение же образовательных отношений возможно только после отчисления учащегося по завершении обучения - но в силу приведенных положений аттестат о получении основного общего образования "никак не влияет на наличие права и обязанности получения среднего общего образования".
- Федеральный закон не содержит указания на то, что результаты индивидуального отбора могут служить основанием для отчисления обучающихся из общеобразовательной организации, - указал суд.
По данным КС, в регионах РФ законодательная база зачисления в 10-е классы различна. Многие, например, определяют порядок индивидуального отбора, но не прописывают судьбу тех, кто его не прошел. КС считает такой подход неверным.