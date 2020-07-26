Самый большой Андреевский флаг поднят в главной базе Северного флота

В честь дня военно-морского флота в городе Североморске в главной базе Северного флота на флагштоке мыса Алыш был поднят самый большой Андреевский флаг.

Как рассказали в Минобороны РФ, подъем флага проводится ежегодно в День ВМФ на протяжении нескольких лет и стал традиционным.

"Торжественный подъем военно-морского флага, а также государственного флага и флагов расцвечивания состоялся сегодня в 9 часов на всех кораблях, подводных лодках и судах обеспечения Северного флота", - отметили в военном ведомстве. По традиции, военные моряки построились в белой парадной форме одежды.

В Минобороны рассказали, что на флагманах Северного флота атомном крейсере "Петр Великий" и авианесущем крейсере "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" были подняты орденские военно-морские флаги. Также флагами расцвечивания были украшены все участники военно-морского парада на североморском рейде Кольского залива.