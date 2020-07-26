Еще две автотрассы вошли в список федеральных дорог

Правительство РФ включило в перечень автомобильных дорог федерального значения еще две автотрассы.

Как сообщает кабмин, одна из этих дорог протяженностью более 663 километров Чекшино - Тотьма - Котлас - Куратово соединяет Вологодскую и Архангельскую области с Республикой Коми.

Другая автотрасса длиной свыше 388 километров ведет из Барнаула через Павловск к границе с Республикой Казахстан. По этой дороге можно проехать от столицы Алтайского края до пункта пропуска "Кулунда".

Получение нового статуса позволит привести эти трассы к нормативному состоянию на средства Федерального дорожного фонда. Будут проводиться капитальный ремонт и реконструкция отдельных участков, повысится качество дорожного покрытия.