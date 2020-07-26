В Архангельске День ВМФ прошел с участием учебного корабля "Смольный"

Учебный корабль "Смольный" прибыл в Архангельск из Североморска, где набрал 90 курсантов. Фото: Пресс-служба правительства Архангельской области

День ВМФ в Архангельске по традиции отметили военно-морским парадом кораблей Беломорской военно-морской базы Северного флота. Украшением торжеств стал "гость" - учебный корабль Балтийского флота "Смольный", пришвартовавшийся у морского-речного вокзала города.

В Архангельске, который тесно связан с военно-морской историей страны, День ВМФ считается всенародным праздником. Участниками парада стали малый противолодочный корабль "Онега", судно размагничивания "Владимир Котельников", пограничный сторожевой корабль "Преданный" и другие.

Во время парада архангелогородцам рассказывали о каждом его участнике по системе уличной звуковой сети. Так, учебный корабль "Смольный", который базируется в Кронштадте, прибыл в Архангельск из Североморска, где набрал 90 курсантов. Накануне Дня ВМФ они в онлайн-формате пообщались с воспитанниками Архангельского морского кадетского корпуса имени адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. В сам праздник курсанты выстроились на Красной пристани города вместе с моряками Беломорской военно-морской базы.

День ВМФ в столице Поморья продолжили многочисленные тематические онлайн-мероприятия - экскурсии, концерты, викторины, квесты и флешмобы от учреждений культуры и областного центра "Патриот".