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26.07.2020 14:35
Рубрика: Власть

В Балтийске 46 кораблей и судов показали мощь современного флота

Текст: Марина Ледяева

В праздновании Дня ВМФ в Балтийске Калининградской области приняли участие 46 боевых кораблей и судов обеспечения, а также свыше тысячи военнослужащих Балтийского флота. Такие данные привела пресс-служба БФ.

По морскому каналу прошли эсминец "Настойчивый", сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", корвет "Сообразительный" и другие. В честь своего праздника флот подготовил зрелищную программу. Зрители увидели траление фарватера, атаку подводной лодки условного противника с использованием реактивных глубинных бомб, а также имитацию ракетного удара по его кораблям.

Фото: Пресс-служба правительства Архангельской области
В Архангельске День ВМФ прошел с участием учебного корабля "Смольный"

Ракетные катера показали элемент артиллерийского морского боя. Кульминацией праздника стала высадка морского десанта на бронетранспортерах с большого десантного корабля "Калининград".

В акватории Калининградского залива моряки продемонстрировали, как проходит освобождение судна из рук пиратов и задержание нарушителей морской границы. А рейдовые буксиры показали "Вальс буксиров" - сложное маневрирование на воде.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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