В Балтийске 46 кораблей и судов показали мощь современного флота

В праздновании Дня ВМФ в Балтийске Калининградской области приняли участие 46 боевых кораблей и судов обеспечения, а также свыше тысячи военнослужащих Балтийского флота. Такие данные привела пресс-служба БФ.

По морскому каналу прошли эсминец "Настойчивый", сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", корвет "Сообразительный" и другие. В честь своего праздника флот подготовил зрелищную программу. Зрители увидели траление фарватера, атаку подводной лодки условного противника с использованием реактивных глубинных бомб, а также имитацию ракетного удара по его кораблям.

Ракетные катера показали элемент артиллерийского морского боя. Кульминацией праздника стала высадка морского десанта на бронетранспортерах с большого десантного корабля "Калининград".

В акватории Калининградского залива моряки продемонстрировали, как проходит освобождение судна из рук пиратов и задержание нарушителей морской границы. А рейдовые буксиры показали "Вальс буксиров" - сложное маневрирование на воде.