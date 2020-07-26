В День ВМФ в Кронштадте торжественно открылась Аллея героев российского флота. Она состоит из одиннадцати тематических зон, в центре каждой - скульптурная композиция, символизирующая героя и его время.

Так, образ героической эпохи Петра Первого, положившего начало российскому флоту, - это, конечно, корабельный штурвал. Гений артиллерийского искусства адмирал Федор Ушаков разработал основы тактики морского маневренного боя, символ его времени - пушки и мортира. Адмиралы Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли Антарктиду, их подвиг как нельзя лучше отражает якорь во льдах. Военно-морскому флоту на современном этапе посвящена целая композиция с декоративным водопадом, боевыми кораблями и атомной подводной лодкой.

Отдельная тематическая зона Аллеи - неперсонализированная. Она посвящена Военно-морскому флоту Российской Федерации на современном этапе развития и рассказывает о настоящем и будущем Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии России.

- Проделана большая работа, чтобы визуализировать исторические темы, флотоводцев и мореплавателей, показать их в наиболее доступном и интересном для посетителей всех возрастов формате. Мы использовали схемы сражений, географические карты с маршрутами путешествий, чертежи кораблей, артефакты, живописные полотна и фотографии, - говорит член рабочей группы по развитию Кронштадта Ксения Шойгу. - Архитектурные формы изготавливались на десяти предприятиях в разных уголках России. Штурвал, макет судна-брандера, артиллерийские орудия, секстант, якоря, георгиевский крест из пушечных ядер и прочие композиции уникальны. Каждое изделие - в своем роде произведение искусства.

По замыслу создателей, аллея должна стать не только одной из достопримечательностей, но и местом для проведения уроков мужества. Экспозиции специально спланированы так, чтобы к каждому предмету было удобно подойти, рассмотреть, потрогать руками. А в каждой тематической зоне места хватит для целого класса.

В церемонии открытия приняли участие вице-адмирал Владимир Касатонов, заместитель главнокомандующего ВМФ России и Руслан Цаликов, первый заместитель Министра обороны Российской Федерации.

Аллея героев российского флота - один из основных объектов музейно-исторического парка "Остров фортов", который полностью должен открыться в августе. В перспективе парк призван положить начало формированию в Кронштадте единого центра военно-морской славы России.

Справка "РГ"

Люди, увековеченные на Аллее героев российского флота: Петр Первый, Григорий Спиридов, Федор Ушаков, Иван Крузенштерн, Фаддей Беллинсгаузен, Михаил Лазарев, Павел Нахимов, Владимир Корнилов, Владимир Истомин, Степан Макаров, Николай фон Эссен, Николай Кузнецов. Сергей Горшков.