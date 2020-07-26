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26.07.2020 15:51
Рубрика: Власть

В Петербурге в честь Дня ВМФ дадут салют из трех тысяч фейерверков

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге и Кронштадте в 22:30 артиллерийские расчеты Западного военного округа (ЗВО) дадут праздничный салют в честь Дня Военно-морского флота РФ.

Салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии, расположенный в Петропавловской крепости, даст тридцать залпов из двенадцати 85-мм орудий Д-44, а также пустит фейерверки, сообщают в ЗВО.

Фото: Михаил Киреев/ РИА Новости
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В Кронштадте салют будет давать отдельный гвардейский салютный дивизион ЗВО имени маршала артиллерии Владимира Михалкина. Он применит самоходные комбинированные пусковые установки калибра от 105 до 310 мм на базе автомобилей КамАЗ.

В общей сложности планируется привести в действие три тысячи фейерверков пятидесяти видов. Они будут украшать небо над Санкт-Петербургом в течение десяти минут. Купола разноцветных огней превысят в диаметре 300 метров.

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