В Петербурге в честь Дня ВМФ дадут салют из трех тысяч фейерверков

В Санкт-Петербурге и Кронштадте в 22:30 артиллерийские расчеты Западного военного округа (ЗВО) дадут праздничный салют в честь Дня Военно-морского флота РФ.

Салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии, расположенный в Петропавловской крепости, даст тридцать залпов из двенадцати 85-мм орудий Д-44, а также пустит фейерверки, сообщают в ЗВО.

В Кронштадте салют будет давать отдельный гвардейский салютный дивизион ЗВО имени маршала артиллерии Владимира Михалкина. Он применит самоходные комбинированные пусковые установки калибра от 105 до 310 мм на базе автомобилей КамАЗ.

В общей сложности планируется привести в действие три тысячи фейерверков пятидесяти видов. Они будут украшать небо над Санкт-Петербургом в течение десяти минут. Купола разноцветных огней превысят в диаметре 300 метров.