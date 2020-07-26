Южные маршруты приведут на Берег каменных крокодилов и оранжевое озеро

Глобальный туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" расширился новыми направлениями. Теперь в него входят пять особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения, расположенных в Крыму и Сочи.

Фото: russian-bospor.ru

"Золотое кольцо" охватывает двенадцать городов и поселков в четырех регионах - Республике Крым, Севастополе, Краснодарском крае и Ростовской области. Именно на этих землях в V веке до н.э. образовалось могущественное Боспорское государство. Оно просуществовало почти тысячу лет. А сегодня туристы могут не только "побывать" в его городах, узнать их историю, пройти познавательными, гастрономическими, винными маршрутами, но еще и экологическими тропами.

Новые направления "Золотого кольца Боспорского царства" появились благодаря национальному проекту "Экология". В его рамках Минприроды России развивает экологический туризм в особо охраняемых территориях: национальных парках, заповедниках, природных парках и заказниках.

Заповедный Крым

На территории Крыма в межрегиональный туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" вошли Ялтинской горнолесной, Казантипский и Опукский заповедники.

Охраняющее их государственное учреждение "Заповедный Крым" создано постановлением правительства РФ относительно недавно, в ноябре 2019 года (в его ведении еще три особо охраняемые природные территории). За несколько месяцев сформирован штат учреждения. И его специалисты вплотную приступили к разработке новых маршрутов, концепции развития заповедников, их оснащению современными средствами охраны и видеонаблюдения.

"Недавно мы участвовали в форуме "Античное наследие России", - рассказала Юлия Романова, специалист отдела экологического просвещения и туризма ФГБУ "Заповедный Крым". - Он был приурочен к 2500-летию образования Боспорского царства - первого государства на территории современной России, которое празднуется в России в 2020 году. Новые экскурсионные туры "Природа древнего Боспора", разработанные специалистами Русского географического общества при поддержке Минприроды России, призваны объединить природное и историческое наследия юга России. Крым сейчас открывает свои двери для такого вида туризма. Но особо охраняемые природные территории, как заповедные территории России, должны посещаться по особому регламенту, потому что мы хотим сохранить природу в ее естественном первозданном виде".

"Туристические паспорта 45 маршрутов наших заповедников мы уже разработали и отправили на согласование в Минприроды РФ. И как только они будут утверждены, мы выложим их для ознакомления в свободный доступ, - говорит Андрей Бородин, директор ФГБУ "Заповедный Крым". - Помимо трассы маршрутов в паспортах уточняется их протяженность, время прохождения, рекреационная нагрузка, места стоянок и ночевок, а также возможность разведения костров".

Подвесной мост Ай-Петри

Включенный в экскурсионный тур "Природа древнего Боспора" Ялтинский горно-лесной заповедник - самый большой из входящих в ФГБУ "Заповедный Крым". Туристов здесь привлекают панорамные пейзажи и отдельные знаменитые достопримечательности. Ко всем ним проложены экскурсионные маршруты. Главная "изюминка" - вершина Ай-Петри с зубцами высотой 1234 метров, посещение которой и планируется включить в маршрут "Природа древнего Боспора".

Кстати, к самим зубцам ведет уникальный подвесной мост над обрывом, созданный крымскими альпинистами и спасателями в 2015 году. Но чтобы решиться пройтись по нему, надо быть или экстремалом, или любителем острых ощущений.

"В проект "Природа древнего Боспора" включены зубцы Ай-Петри, - уточнила Юлия Романова. - Это экопросветительская тропа на самую живописную часть гряды крымских гор, откуда открывается великолепная панорама Южного берега Крыма. Он занимает площадь 145,2 квадратных километра и простирается вдоль побережья Черного моря на 40 километров - полосой с юго-запада на северо-восток от Фороса до Гурзуфа. Верхняя часть гряды занята Ай-Петринской и Ялтинской яйлами и представляет собой холмистое плоскогорье с карстовыми впадинами и котловинами (всего на территории заповедника около 200 карстовых пустот).

Сам заповедник был организован в 1973 году и изначально именовался "Ялтинским горно-лесным государственным". В первую очередь он был создан для ограничения доступа к уязвимым природным участкам, а также изучения редких и исчезающих видов растений и животных. И конечно же, биоразнообразие наряду с чистейшим горным воздухом, насыщенным фитонцидам, привлекает и туристов, и любителей дикой природы.

Насаждения одной лишь крымской сосны занимают почти половину охраняемой территории. Также здесь растут можжевельник высокий, фисташка, скалистый дуб, земляничник, бук. Всего же в заказнике представлено 65 процентов растительного Крыма, или более 1,3 тысячи видов.

Разнообразен здесь и животный мир. Многие его обитатели значатся в Красной книге. Среди них - орел-могильник, сокол-сапсан, леопардовый полоз. Всего в заповеднике значится 20 краснокнижных представителей, включая земноводных и насекомых. Есть также немало довольно обычных животных - косуля, лисица, благородный олень, заяц-русак, ласка.

Берег каменных крокодилов

Государственный природный заповедник "Казантипский" на северо-западном побережье Керченского полуострова на мысе Казантип поразит туристов не только разнообразием флоры и фауны, но и неповторимым причудливым обликом мысов, бухточек и прибрежных скал.

Мыс Казантип затерян посреди моря: окружность полуострова около 11 километров, а площадь заповедника более 450 гектаров. В центральной части мыса - котловина, давшая название всему полуострову (Казантип (тюрк.) - "котел на холме"). Из-за плоского дна котловины и внешней кольцевой гряды полуостров своим внешним обликом напоминает древний атолл, посередине которого расположена пересохшая лагуна.

По происхождению полуостров является остатком мшанкового рифа, особенности структуры которого под влиянием ветра, осадков, а в прибрежной зоне и морских волн, создали неповторимые природные скульптурные композиции. Каменные мысы, выступающие в море, зачастую имеют вид каких-либо реальных или вымышленных животных. Так, очень известны Берег каменных крокодилов и Большой каменный хаос.

В заповеднике произрастает 617 видов растений и 1261 вид животных, из которых особо ценные 169 видов. Если повезет, можно увидеть степных хорьков, огарей и подковоносов. Около 35 видов животных находятся в Красной книге. Возле берегов водится кефаль, бычок, осетр и другие виды рыб. Это приманивает стаи птиц, особенно много водоплавающих. Кого тут только не встретишь: чайки, бакланы, цапли, лебеди. Фауна китообразных акватории заповедника представлены дельфином белобочкой, афалиной и азовским дельфином.

Благодаря многочисленным следам деятельности человека в прошлые века, побережье в южной части заповедника называют археологическим мысом. Путешественникам будет интересно побродить среди археологических памятников, в числе которых древнегреческое городище Гераклий, датированное II-I веками до н. э., о котором упоминал еще Птолемей.

Также интересны остатки усадьбы времен Римской империи, стены и земляные валы, следы античных искусственных террас. В заповеднике сохранился античный зольник (скопления золы в виде курганной насыпи с остатками предметов древних культур), находящийся на месте древнего города Гераклия.

Оранжевое озеро

Государственный природный заповедник "Опукский" расположен на юге Керченского полуострова в районе мыса Опук. Его площадь - почти 1,6 тысячи гектаров. Сюда входят участки суши в районе мыса Опук, гора Опук (185 метров над уровнем моря), лагунное Кояшское озеро и часть акватории Черного моря, включая знаменитые острова - Скалы-корабли.

Жемчужина заповедника - соленое Кояшское озеро, воды которого в зависимости от сезона меняют цвет - от нежно-розового до ярко-оранжевого. Его рапа и грязи считаются лечебными.

"Мы включим в маршрут посещение этого очень красивого Кояшского озеро и сохранившегося рядом катакомбного комплекса, - продолжает Юлия Романова. - Также предполагается разработать маршрут в древнее поселение Киммерик. Там сохранились следы деятельности человека, поэтому такая поездка хорошо вписывается в "боспорский" проект. Туристы уже посещают эти экологические тропы".

Археологический комплекс "Киммерик" - объект культурного наследия федерального значения. В него входят цитадель, городище древнего города, древние колодцы, порт Киммерик и многое другое. В скором времени у гостей заповедника появится возможность совершить познавательную прогулку и по воде. Морской маршрут позволит увидеть Средневековую якорную стоянку у скал Корабли (Элькен-Кая) (VIII - XIII века), осмотреть сами Скалы-корабли, обогнуть их и направиться на север с остановкой возле пересыпи с лагунным озером Кoяшскoе.

Особые климатические условия стали благоприятной почвой для появления в заповеднике уникальных растений, редких животных и необычных ландшафтов, не имеющих аналогов не только в Крыму, но и в Европе. Здесь можно встретить 766 различных растений, среди них 14 видов занесены в Красную книгу РФ. Весьма разнообразна и фауна, насчитывающая примерно 1,6 тысячи видов. Птицы - отдельная гордость заповедника. В заповеднике обитает 34 редких вида птиц, занесенных в Красную книгу РФ. Среди них oгарь, сапсан, полевой лунь, курганник, шилоклювка, морской зуек, ходулочник, кулик-сорока, болотная сова, розовый скворец. Колония розового скворца насчитывает более двух тысяч особей.

Крабовое ущелье

Уникальная субтропическая зона между отрогами Кавказского хребта и побережьем Черного моря не случайно стала местом расположения самой первой и одной из крупнейших по размерам заповедной территории - Сочинского национального парка. Это единственный в мире регион, где в непосредственной близости соседствуют субтропики и высокогорье.

Сейчас в Сочинском национальном парке разрабатывается проект "Большая сочинская национальная тропа", которая станет составной частью туристического маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства".

Миграции народов, античная колонизация и торговые пути оставили в Сочинском Причерноморье немало объектов историко-культурного наследия: стоянки древнего человека, дольмены, руины средневековых крепостей и христианских храмов.

Находясь в долинах рек и на горных хребтах, они за многие сотни лет и даже тысячелетия стали частью природной среды, добавляя ей уникальность и неповторимость. Сохранение богатства и разнообразия природного и исторического наследия Черноморского побережья Кавказа, использование его в научных, рекреационных и просветительских целях и было определено в качестве главных задач при образовании в 1983 году Сочинского нацпарка.

- На его территории есть немало природных уголков, ценных в ландшафтном, геологическом, биологическом и других отношениях, - отметил директор Сочинского национального парка Павел Хоценко. - Зачастую они сосредоточены в одной географической зоне, как правило, в долинах крупных рек или междуречьях. Там, где в ней находится большое число памятников истории и культуры, ее классифицируют как природно-исторический комплекс. К основным и интересным маршрутам на территории парка относятся такие рекреационные объекты, как 33 водопада, Агурские водопады, "Крабовое ущелье" и другие.

По словам директора нацпарка, поддержание экологии - главная туристическая ценность и стратегическое преимущество Сочинского нацпарка. Благодаря в том числе и нацпроекту "Экология", многочисленные усилия направлены на сохранение природы, чистоты воды рек и моря. В парке огромное высокое видовое разнообразие растений и животных, многие из которых занесены в Красную книгу России и Международную Красную книгу.

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