Первым принял ребят военно-исторический лагерь "Страна Героев" в Астраханской области. Следом распахнула двери первой смены Псковская область. Также готовятся к открытию лагеря в Волгоградской области, в республиках Северная Осетия и Башкортостан. Для ребят подготовлена необычная и увлекательная программа. Нынешним летом в "Стране Героев" бесплатно отдохнут более 5 тысяч детей.

Во всех регионах "Страна Героев" (в рамках реализации национального проекта "Культура") проходит унифицированно, чтобы дать школьникам одинаковый набор навыков, знаний и впечатлений, независимо от области или края, в которых они живут. Но отличия все же есть. Например, в Северной Осетии все занятия и тематические направления смен будут строиться на самобытных материалах истории и традициях республики. "Как и в других лагерях "Страны Героев", стартующих в России, у нас есть пять направлений смен: "Волонтеры Победы", "Защитники", "Хранители истории", "Пост N 1" и "Медиа Победы", - рассказывает "РГ" руководитель пресс-службы Минсоцразвития РСО - Алания Алан Габисов. - Но каждая будет строиться на тех уникальных особенностях, которыми славится республика. Например, участники смены "Хранители истории" по итогам двухнедельной работы создадут музей. Его сделают на основе истории именно Осетии и знаний о героях Великой Отечественной - уроженцах республики. В смене "Защитники" инструкторами и наставниками будут бывшие спецназовцы и сотрудники спецслужб, принимавшие участие в действиях на Кавказе. И вот так - по каждому направлению. Всего до конца лета лагерь посетит более тысячи мальчишек и девчонок".

Пандемия коронавируса внесла свои корректировки в работу проекта. На этот раз лагерь, работая в Северной Осетии, будет и доступен только для школьников республики и пройдет в формате обсервации: все учителя, инструкторы, обслуживающий персонал и сами ученики будут заезжать и находиться в нем в течение 14 дней, не покидая территорию.

Сама "Страна Героев" в Осетии разместится в детском реабилитационном центре "Тамиск" в живописных местах среди гор. Санаторий известен не только великолепными видами, но и оздоровительными программами. Ребят расселят в номерах по четыре человека, а всего за смену лагерь будут посещать по 200-250 школьников.

Если в Северной Осетии, да и Волгоградской области, которая тоже должна была принять "Страну Героев", ни один детский лагерь пока не заработал, то южные соседи - астраханцы - решились все же открыть смену. "На первую смену в астраханскую "Страну Героев" приехали 250 школьников - лучшие ребята со всей области. Активисты, участники движения Юнармии, спортсмены, отличники учебы, - говорит директор Агентства развития внутреннего туризма Виталий Мартынюк. - Среди участников есть ребята, которые приезжали к нам в прошлом году. Это говорит о том, что программа интересная и подросткам нравится не только отдыхать, но и учиться, приобретая новые знания. Эта смена первая в этом году. До конца сезона примем в этих лагерях 5000 детей и подростков".

Летом в лагере планируется четыре двухнедельные смены: школьники получат основы начальной военной подготовки, изучат базовые навыки самбо, смогут сдать нормативы ГТО. Ребята прослушают курс лекций по истории России и на практике изучат принципы работы археологов и поисковиков. А также научатся создавать музейные экспозиции и вести свой патриотический блог. "Уже идут наборы на вторую, третью и четвертую смены. Участие - бесплатное. Нужно просто подать заявку через сайт. Принимают детей от 12 до 17 лет. Хотя тут все на военную тематику, но берем не только мальчиков, но и девочек, которым это интересно. Подростки с удовольствием разбирают оружие, стреляют из него, роют окопы", - рассказал "РГ" сотрудник астраханского центра военно-патриотического воспитания Михаил Александров.

В Башкирии военно-исторический лагерь "Страна Героев" развернется на базе загородного детского оздоровительного лагеря "Огонек". Соглашение между правительством республики и Российским военно-историческим обществом было подписано в апреле 2020 года. Но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе открытие лагеря пока откладывается. В соответствии с последним указом главы региона Радия Хабирова дети отправятся на отдых не ранее 29 июля. "Наш лагерь полностью готов к принятию отдыхающих. Мы получили разрешение на работу от Роспотребнадзора, а теперь ждем только решения межведомственной комиссии и главы республики. Купили термометры и дезинфекторы для рук, сделали перестановку кроватей с соблюдением социальной дистанции. Каждый день звонят родители и спрашивают, когда открытие, мы сами ждем с нетерпением этого события, ведь для детей подготовлена очень интересная программа", - рассказывает замдиректора по воспитательной работе лагеря "Огонек" Айнур Халилов.

Здесь готовы принять школьников в возрасте от 12 до 17 лет, которых распределят по пяти направлениям в зависимости от их достижений и талантов. Пока одни ребята будут изучать основы военно-прикладной, строевой и военно-тактической подготовки, другие начнут осваивать основы поведения в экстремальных ситуациях, а третьи научатся снимать репортажи о жизни лагеря и фильм о Победе. Также школьникам предстоит создать действующую игровую модель военной базы, организовать работу экспозиции Победы и караульную службу обелиска Героям. Ведь, чтобы самим стать героем, надо брать с них пример.