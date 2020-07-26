Крымчан предупредили о сильных ливнях и шквальном ветре

До конца воскресенья 26 июля, а также 27 и 28 июля в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град и шквальный ветре 20-25 метров в секунду. Штормовое предупреждение распространило МЧС по Республике Крым.

В начале рабочей недели область низкого давления над востоком Черного моря обусловит на полуострове сильные кратковременные дожди с грозами. Местами выпадет почти месячная норма более 30 миллиметров осадков. Также прогнозируется вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Напомним, неделю назад в некоторых городах Крыма уже выпала месячная норма осадков, в Судаке и Бахчисарае были зафиксированы подтопления жилых домов и улиц.