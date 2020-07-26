Летний лагерь "Астраханские зори" закрыт из-за вспышки коронавируса

Пять сотрудников детского оздоровительного лагеря "Астраханские зори" в селе Яксатово помещены на карантин из-за положительных результатов анализа на коронавирус. Работа учреждения приостановлена.

В минздраве региона отметили, что у заболевших COVID-19 отсутствуют клинические симптомы опасной инфекции.

"Все дети и персонал лагеря осматриваются специалистами Приволжской и Камызякской больниц", - отметили в ведомстве.

При этом отдыхавшие в детском лагере школьники еще будут по месту жительства наблюдаться специалистами педиатрической службы. Для родителей в детском лагере организована горячая линия: 8-927-282-92-22, в минздраве: 8-800-222-9870, в Роспотребнадзоре: 8-8512-33-15-02.

На 26 июля в Астраханской области выявлено 4437 случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии скончались 43 человека.