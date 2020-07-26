В День ВМФ в Севастополе реконструировали бой за освобождение города

Новости

На Дворцовой площади начался концерт в честь Дня ВМФ 14:44
В Балтийске 46 кораблей и судов показали мощь современного флота 14:35
Рэпер Элджей и его жена Настя Ивлеева заразились коронавирусом 14:28
Медведев назвал развитие ВМФ залогом укрепления обороноспособности РФ 14:27
Есть ли перспективы у АвтоВАЗа на украинском рынке 14:00
Путин после парада ВМФ поговорил с офицерами 13:55
В Монголии не подтвердился новый случай чумы 13:35
В Сочи водитель погиб при падении кузова на кабину самосвала 13:25
В водоемы Азово-Донского бассейна проникли три вида вселенцев 13:17
Москва разработала программу по благоустройству районов 13:08
Умер основатель Fleetwood Mac Питер Грин 13:05
Военно-морской парад впервые прошел на Каспийском море 13:05
В Архангельске День ВМФ прошел с участием учебного корабля "Смольный" 13:04
Во Вьетнаме девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом 12:56
В Крыму на теле погибшего ребенка не нашли следов насильственной смерти 12:51
Ученые сравнили распространение оспы викингов и COVID-19 12:45
В Японии за несколько секунд до старта отменили запуск ракеты 12:39
Природное средство от коронавируса обнаружено в водорослях 12:37
Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" успешно завершаются 12:31
Кандидат медицинских наук назвал отличия COVID-19 от гриппа 12:30
Локальные вспышки коронавируса могут быть "массовой истерией" 12:23
В Крыму пропавшего 3-летнего мальчика наши мертвым 12:14
Задержан водитель, въехавший утром в толпу людей в Берлине 11:48
В ДФО увеличено число пунктов пропуска для въезда по электронной визе 11:45
Рамос пригласил Макгрегора на тренировку "Реала" 11:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Иностранцам упростили получение гражданства России
Иностранцам упростили получение гражданства России
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
26.07.2020 14:07
Рубрика: Власть

В День ВМФ в Севастополе реконструировали бой за освобождение города

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
В Севастополе в честь Дня ВМФ состоялся морской парад и военно-спортивный праздник, где моряки продемонстрировали боевую мощь Черноморского флота, а также отдали дань памяти кораблям и соединениям, которые защищали город в годы Великой Отечественной войны.

В парадной линии в Севастопольской бухте выстроились новейшие боевые единицы флота - корабль противоминной обороны "Иван Антонов", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", корабль специального назначения "Иван Хурс", а также корабли-ветераны. В параде впервые после завершения продолжительного ремонта принял участие флагман ЧФ гвардейский ракетный крейсер "Москва", а также самое старое судно российского МВФ "Коммуна", предназначенное для спасения подводных лодок.

Фото: Михаил Киреев/ РИА Новости
Какую флотскую технику показали на Главном военно-морском параде

Моряки-черноморцы в белоснежной форме построились на палубах. С праздником их поздравил командующий Южным военным округом генерал армии Александр Дворников.

- За последние восемь лет в состав флота вошли фрегаты "адмиральской" серии, подводные лодки и малые ракетные корабли, вооруженные крылатыми ракетами "Калибр". Силы флота ответственно решают задачи боевой службы в дальней операционной зоне, в Индийском океане и Средиземном море, - отметил Дворников.

Жители и гости города впервые увидели новый эпизод праздника - реконструкцию боя при высадке диверсионно-разведывательной группы в период освобождения Севастополя в 1944 году. Немцы держали побережье, поливая наступающих огнем, а нашим морякам надо было прорвать оборону и выгнать врага с родного берега. В роли советских подводных диверсантов выступили моряки ЧФ. Всего в бою участвовали 40 реконструкторов - военных и гражданских.

- Морской бой мы реконструировали впервые, сражались на стороне наших и немцев, - рассказал "РГ" Игорь Демешев, председатель Севастопольского военно-исторического клуба. - Был задействован немецкий трофейный катер РК-76, который был захвачен здесь в 1944 году, и до сих пор служит на флоте. Очень интересно была продумана командованием флота эта высадка и сражение. В год 75-летия Победы мы не могли обойти стороной историю Великой Отечественной войны.

В небе в этот момент летал учебно-спортивный самолет Як-52 севастопольского отделения ДОСААФ, имитируя поддержку десанта с воздуха. За штурвалом - летчик-инструктор Ольга Кучина. Она продемонстрировала несколько атак на побережье, крутила "бочки".

Фото: Мария Орлова/ РГ
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль "Циклон"

Также многие зрители впервые увидели эпизод "33 богатыря", который демонстрировался в Севастополе в советские годы. Водолазы объединенного учебного центра ВМФ в легководолазном снаряжении с оружием вышли из моря и промаршировали перед трибунами.

Всего в празднике приняли участие более 50 боевых кораблей и судов ЧФ, самолеты и вертолеты, береговая боевая техника. С набережных и причалов Севастополя за военизированным шоу наблюдали десятки тысяч зрителей. Многие специально приехали ради дня ВМФ из других регионов РФ, других привезли на экскурсию из Судака, Ялты, Еавтории, курортных поселков, санаториев и пансионатов Крыма.

В регионах Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Крым Правительство Минобороны Военно-морской флот ЮФО Севастополь

Главное сегодня

ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия
Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" успешно завершаются
Кандидат медицинских наук назвал отличия COVID-19 от гриппа
СМИ: Домашний интернет подорожает на 10-15 процентов
Вашингтон усилил давление на подрядчиков "Северного потока-2"
Принят закон о трехдневном голосовании на выборах и референдумах
Поправки в Трудовой кодекс сделают работу из дома удобнее и помогут избежать конфликтов