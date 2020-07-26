В День ВМФ в Севастополе реконструировали бой за освобождение города

В Севастополе в честь Дня ВМФ состоялся морской парад и военно-спортивный праздник, где моряки продемонстрировали боевую мощь Черноморского флота, а также отдали дань памяти кораблям и соединениям, которые защищали город в годы Великой Отечественной войны.

В парадной линии в Севастопольской бухте выстроились новейшие боевые единицы флота - корабль противоминной обороны "Иван Антонов", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", корабль специального назначения "Иван Хурс", а также корабли-ветераны. В параде впервые после завершения продолжительного ремонта принял участие флагман ЧФ гвардейский ракетный крейсер "Москва", а также самое старое судно российского МВФ "Коммуна", предназначенное для спасения подводных лодок.

Моряки-черноморцы в белоснежной форме построились на палубах. С праздником их поздравил командующий Южным военным округом генерал армии Александр Дворников.

- За последние восемь лет в состав флота вошли фрегаты "адмиральской" серии, подводные лодки и малые ракетные корабли, вооруженные крылатыми ракетами "Калибр". Силы флота ответственно решают задачи боевой службы в дальней операционной зоне, в Индийском океане и Средиземном море, - отметил Дворников.

Жители и гости города впервые увидели новый эпизод праздника - реконструкцию боя при высадке диверсионно-разведывательной группы в период освобождения Севастополя в 1944 году. Немцы держали побережье, поливая наступающих огнем, а нашим морякам надо было прорвать оборону и выгнать врага с родного берега. В роли советских подводных диверсантов выступили моряки ЧФ. Всего в бою участвовали 40 реконструкторов - военных и гражданских.

- Морской бой мы реконструировали впервые, сражались на стороне наших и немцев, - рассказал "РГ" Игорь Демешев, председатель Севастопольского военно-исторического клуба. - Был задействован немецкий трофейный катер РК-76, который был захвачен здесь в 1944 году, и до сих пор служит на флоте. Очень интересно была продумана командованием флота эта высадка и сражение. В год 75-летия Победы мы не могли обойти стороной историю Великой Отечественной войны.

В небе в этот момент летал учебно-спортивный самолет Як-52 севастопольского отделения ДОСААФ, имитируя поддержку десанта с воздуха. За штурвалом - летчик-инструктор Ольга Кучина. Она продемонстрировала несколько атак на побережье, крутила "бочки".

Также многие зрители впервые увидели эпизод "33 богатыря", который демонстрировался в Севастополе в советские годы. Водолазы объединенного учебного центра ВМФ в легководолазном снаряжении с оружием вышли из моря и промаршировали перед трибунами.

Всего в празднике приняли участие более 50 боевых кораблей и судов ЧФ, самолеты и вертолеты, береговая боевая техника. С набережных и причалов Севастополя за военизированным шоу наблюдали десятки тысяч зрителей. Многие специально приехали ради дня ВМФ из других регионов РФ, других привезли на экскурсию из Судака, Ялты, Еавтории, курортных поселков, санаториев и пансионатов Крыма.