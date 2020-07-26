В Сочи водитель погиб при падении кузова на кабину самосвала

Это ЧП произошло на территории строительной базы в сочинском микрорайоне Мамайка. Здесь, по информации пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРСПО) МЧС России, во время выгрузки щебня произошло опрокидывание кузова на кабину самосвала.

На опубликованных вскоре в соцсетях кадрах можно увидеть, что при разгрузке (процессом управлял сам водитель машины) прицеп поднялся на максимальную высоту, а затем неожиданно стал заваливаться и в результате упал на кабину с находившимся там человеком.

Сообщение о происшествии поступило в отряд от диспетчера экстренной службы "112". Сотрудники дежурной смены ЮРСПО сразу выехали по вызову.

На месте специалисты приняли решение выгрузить остатки щебня из кузова большегруза, а затем с помощью подъемного крана приподнять лежащие на кабине самосвала металлические конструкции. После чего спасатели извлекли тело погибшего - им оказался житель Сочи 1961 года рождения - и передали его следователям.