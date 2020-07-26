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26.07.2020 13:25
Рубрика: Происшествия

В Сочи водитель погиб при падении кузова на кабину самосвала

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ЮРСПО Фото: Пресс-служба ЮРСПО
Фото: Пресс-служба ЮРСПО

Это ЧП произошло на территории строительной базы в сочинском микрорайоне Мамайка. Здесь, по информации пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРСПО) МЧС России, во время выгрузки щебня произошло опрокидывание кузова на кабину самосвала.

Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым
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На опубликованных вскоре в соцсетях кадрах можно увидеть, что при разгрузке (процессом управлял сам водитель машины) прицеп поднялся на максимальную высоту, а затем неожиданно стал заваливаться и в результате упал на кабину с находившимся там человеком.

Сообщение о происшествии поступило в отряд от диспетчера экстренной службы "112". Сотрудники дежурной смены ЮРСПО сразу выехали по вызову.

На месте специалисты приняли решение выгрузить остатки щебня из кузова большегруза, а затем с помощью подъемного крана приподнять лежащие на кабине самосвала металлические конструкции. После чего спасатели извлекли тело погибшего - им оказался житель Сочи 1961 года рождения - и передали его следователям.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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