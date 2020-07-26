В Совфеде оценили призыв Климкина создать из Крыма проблему для России

В верхней палате парламента РФ прокомментировали призыв бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма проблему для России. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает, что политику следует "публично покаяться" вместо того, чтобы делать такого рода заявления.

Накануне экс-министр иностранных дел Украины заявил в соцсетях о необходимости "превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России".

Ольга Ковитиди припомнила Климкину его деятельность на посту руководителя внешнеполитического ведомства Украины. Она, по словам сенатора, была направлена на дестабилизацию ситуацию: политик, отметила Ковитиди, "упорно рыл яму, в результате чего в эту политическую пропасть провалился весь режим" Петра Порошенко.

Климкину на высоком посту следовало развивать внешнеполитические связи, так что теперь, считает российский сенатор, ему "необходимо публично покаяться, а не делать заявления относительно Крыма", который, как известно, является регионом России.