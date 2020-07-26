В спортзалах найдены опасные бактерии, неуязвимые для антибиотиков

Ученые из Вест-Честерского университета (WCU) провели исследование, выявившее опасные бактерии в спортивных залах.

Образцы были взяты из двух университетских объектов. Ученые изучили смывы со всех поверхностей, к которым часто прикасаются завсегдатаи спортзалов - ручки гантелей, штанги, тросовые захваты, гири, эллиптические и беговые ручки. После соответствующей обработки обнаруженные на них вещества - изоляты - были проверены на устойчивость к антибиотикам типа оксациллина или пенициллина. Затем с помощью микроскопов был доказан положительный результат на наличие бактерий.

Как сообщается в статье, опубликованной в научном издании Американского общества микробиологии EurekAlert!, по данным Центра США по контролю и профилактике заболеваний, примерно 120 000 случаев бактериемии привели к 20 000 смертей в 2017 году. И именно микроссадины кожи, которые часто получают посетители спортивных залов, являются распространенным путем проникновения патогенных штаммов бактерий. Их опасность в том, что на них не действуют даже сильные антибиотики.

Так, 43 процента из 462 изолятов, выделенных с 45 различных поверхностей тренажеров, были устойчивы к ампициллину. Из них 73 процента оказались устойчивы и к другим препаратам, включая эритромицин и сульфизоксазол.

Ученые предупреждают, что все поверхности в подобных местах постоянных контактов должны часто и регулярно дезинфицироваться для наилучшего поддержания общественного здоровья и благополучия общества.