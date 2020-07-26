Россиянам нужно снизить потребление соли в два раза

Россияне в среднем потребляют в день 12 грамм соли на человека в день, подсчитывает руководитель научного направления Оптимальное питание "ФИЦ питания и биотехнологии" Александр Батурин. Между тем, рекомендуемая ВОЗ норма составляет 5 грамм. Столько же указано и в рациональных нормах потребления различных продуктов, установленных Минздравом. "И это максимум, которым следует ограничить суточное потребление соли. А лучше - снизить еще", - говорит ученый.

При этом, по словам Батурина, кроме колбасы, одним из главных источников соли является хлеб. Потребляя 300 г хлеба, мы уже получаем около 5 г соли, уточняет ученый. И снизить содержание соли в хлебопекарной промышленности непросто. Ведь соль выполняет там двойную функцию. Во-первых, она придает хлебу вкус. А, во-вторых, соль повышает эластичность клейковины и обеспечивает внешнее качество хлебобулочных изделий.

"Если в муке низкое содержание клейковины (сорт зерна для муки ниже 3-го), то снижение соли приведет к тому, что при нарезании хлеб будет крошиться", - поясняет Батурин.

Много соли содержится также в домашней консервации - соленых огурцах или квашеной капусте. При брожении в рассоле размножаются молочнокислые бактерии, которые полезны для организма человека. Однако высокое содержание соли в рассоле нивелирует его положительные качества, рассказывает Александр Батурин.

Он напоминает, что избыточное потребление соли, сахара, насыщенных жиров, трансизомеров способствует развитию неинфекционных заболеваний - ожирению, диабету, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, остеопороза и других.

Вместе с тем, ограничивая себя во вредных продуктах, нельзя забывать о достаточном потреблении нужной организму пищи, подчеркивает ученый. Например, овощей и фруктов необходимо есть не менее 400 грамм в день. Качественный белок содержится в говядине, свинине, баранине, в мясе птицы, молоке и яйцах, а также в бобовых (соя, фасоль или горох), орехах или новых, биотехнологически получаемых источниках. Кроме того, при выборе продуктов следует отдавать предпочтение тем, которые обогащены витаминами и минеральными веществами.

Напомним, в прошлом году Минздрав снизил рациональную норму потребления соли вдвое с 11 до 5 грамм в день (около одной чайной ложки). В ведомстве подсчитали, что такое уменьшение позволит снизить количество сердечно-сосудистых заболеваний у россиян и предотвратить 1,7 млн случаев преждевременной смерти. При этом Минздрав рекомендует употреблять только йодированную соль.

Снизить потребление соли несложно. ВОЗ рекомендует меньше добавлять ее при приготовлении пищи, убрать со стола солонки, реже есть соленые закуски и соусы, изучать этикетки на продуктах перед покупкой и выбирать те, в которых содержится меньше соли.